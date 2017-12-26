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Denizli’de uyuşturucu operasyonları: 70 gözaltı

Denizli’de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 70 kişi gözaltına alındı. Denizli'ye eroin sevkiyatı yapmak isteyen 2 kişi, yakalanmamak için polis noktasına 300 metre yakındaki benzinlikte inerek kaçmak istedi. Polis başarılı çalışması ile 2 kişiyi kıskıvrak yakaladı. 

Denizli’de uyuşturucu operasyonları: 70 gözaltı
Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Narko timleri uyuşturucu madde satışı yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda satışa hazır vaziyette paketlenmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi. 

Yapılan bir başka operasyonda ise yüklü miktarda eroin maddesi taşıyan ve şehirlerarası yolculuk yapan 2 kişi polis noktasında yakalanmamak için, kontrol noktasının yaklaşık 300 metre önünde bulunan benzinlikte otobüsten ayrılarak izlerini yok etmek istedi. Takipte olan Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Narko timler, şahısları üzerinde yüklü miktarda eroin maddesi ile yakaladı. 

Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Narko timler tarafından il merkezinde yapılan kontrollerde de uyuşturucu madde yakalandı. Şüpheli araç ve şahıslara yönelik yapılan kontroller sırasında durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç içinde yapılan aramada, aracın ön konsolu içerisine gizlenmiş vaziyette metamfetamin maddesi ele geçirildi. 

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda 650 gram eroin maddesi, 324 gram metamfetamin maddesi, 302 gram esrar maddesi, 100 adet ecstasy hap, 22 adet uyuşturucu uyarıcı nitelikli hap, 10 gram afyon sakızı ve 5 gram skunk maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde suçlarıyla ilgili toplam 70 şüpheli yakalanırken, 45 kişi, uyuşturucu madde ticareti suçu şüphesiyle gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 36’sı çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı. 
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