Denizli'de vahşet! Köpeği boğarak öldürdükten sonra tecavüz etmiş
Denizli'de, ayakları ve kuyruğu iple bağlanıp, boğularak öldürüldükten sonra tecavüz edilen sokak köpeği esnaf tarafından bulundu. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından olayı gerçekleştirdiği belirlenen ve bölge sakinlerince tanınan madde bağımlısının yakalanması için polis çalışma başlattı
KAMERALARA YAKALANDI
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. İş yerinin kamera kayıtlarında bölge sakinlerince tanınan ve madde bağımlısı olduğu bilinen 20’li yaşlardaki kişi, köpeği götürürken görüldü. Ayrıca bu kişinin yaklaşık 40 dakika sonra da olay yerinden ayrılırken pantolonunun kemerini düzelttiği kameraya yansıdı.
Polis her yerde madde bağımlısının yakalanması için çalışma başlattı.
Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)