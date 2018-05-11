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Denizli'de vahşet! Köpeği boğarak öldürdükten sonra tecavüz etmiş

Denizli'de, ayakları ve kuyruğu iple bağlanıp, boğularak öldürüldükten sonra tecavüz edilen sokak köpeği esnaf tarafından bulundu. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından olayı gerçekleştirdiği belirlenen ve bölge sakinlerince tanınan madde bağımlısının yakalanması için polis çalışma başlattı

11 Mayıs 2018, Cuma 13:58
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Denizli'de  sabah iş yerini açan esnaf, sokak merdivenleri altında ayakları ve kuyruğu iple bağlı, telef olmuş sokak köpeğini görünce polise haber verdi. İhbarla gelen polis ekipleri, köpeğin yanında erkek iç çamaşırı olduğunu fark etti. Olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Kliniği’nden veteriner çağrıldı. Veteriner, ayaklarındaki ve kuyruğundaki ipleri çözüp köpeği kliniğe götürdü. Yapılan incelemede, köpeğin ayakları bağlandıktan sonra boğularak öldürüldüğü ve tecavüz edildiği ortaya çıktı.


KAMERALARA YAKALANDI


Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. İş yerinin kamera kayıtlarında bölge sakinlerince tanınan ve madde bağımlısı olduğu bilinen 20’li yaşlardaki kişi, köpeği götürürken görüldü. Ayrıca bu kişinin yaklaşık 40 dakika sonra da olay yerinden ayrılırken pantolonunun kemerini düzelttiği kameraya yansıdı.

Polis her yerde madde bağımlısının yakalanması için çalışma başlattı.


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

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