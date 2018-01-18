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Denizli’de yaralı asker operasyonla hastaneye sevk edildi  

Denizli Honaz Milli Parkı’ndaki askeri radar üsünde başından yaralanan ancak yoğun tipi nedeniyle hastaneye sevki yapılamayan asker AFAD ve askeri yetkililerin operasyonuyla hastaneye kaldırıldı  

18 Ocak 2018, Perşembe 22:22
Denizli’de yaralı asker operasyonla hastaneye sevk edildi  
Denizli Hava Radar Komutanlığı’nda düşerek başından yaralanan askeri personel AFAD ve askeri yetkililerin çalışmasıyla hastaneye sevk edildi.          

Honaz Milli Parkı’ndaki askeri radar üssünde görevli bir asker düşerek  başından yaralandı.        

 


3 SAATLİK ÇALIŞMA


Yoğun tipi nedeniyle hastaneye sevk edilemeyen askere ilk müdahale  olay yerinde yapıldı. Durumun bildirilmesinin ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü  (AFAD) ve sağlık ekipleri harekete geçti. Kar kürüme aracı yolları açarak  ekiplerin askeri üsse ulaşmasını sağladı.          



Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yaralı asker Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.          

Askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.    


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