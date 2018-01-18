Denizli’de yaralı asker operasyonla hastaneye sevk edildi  



3 SAATLİK ÇALIŞMA

Gizem Yetil

Denizli Hava Radar Komutanlığı’nda düşerek başından yaralanan askeri personel AFAD ve askeri yetkililerin çalışmasıyla hastaneye sevk edildi.’ndaki askeri radar üssünde görevli bir asker düşerek başından yaralandı.Yoğun tipi nedeniyle hastaneye sevk edilemeyen askere ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Durumun bildirilmesinin ardından) ve sağlık ekipleri harekete geçti. Kar kürüme aracı yolları açarak ekiplerin askeri üsse ulaşmasını sağladı.Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yaralı asker Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.