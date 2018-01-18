Denizli’de yaralı asker operasyonla hastaneye sevk edildi  

Denizli Hava Radar Komutanlığı’nda düşerek başından yaralanan askeri personel AFAD ve askeri yetkililerin çalışmasıyla hastaneye sevk edildi.
Honaz Milli Parkı
’ndaki askeri radar üssünde görevli bir asker düşerek başından yaralandı.
3 SAATLİK ÇALIŞMA
Yoğun tipi nedeniyle hastaneye sevk edilemeyen askere ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Durumun bildirilmesinin ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
(AFAD
) ve sağlık ekipleri harekete geçti. Kar kürüme aracı yolları açarak ekiplerin askeri üsse ulaşmasını sağladı.
Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yaralı asker Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Gizem Yetil