Akşam saatlerinde meydana gelen ve şiddetli sağanak yağış ve fırtına nedeniyle Aydın’ın Buharkent ilçesinde sel felaketi yaşandı. İlçeye 6 kilometre mesafedeki Kızıldere Mahallesi’nde sel baskını yaşanırken derenin taşması ile Denizli- Aydın Kara yolu Trafiğe kapandı. Kara yolu ve tarlalar sular altında kalırken özellikle incir ağaçları büyük zarar gördü.

BAZI ARAÇLAR SELDEN ZARAR GÖRDÜ

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu Denizli-Aydın kara yolunda selden dolayı hasar oluştuğu ve araçların bir saat süren çalışmanın ardından tek şeritten ulaşımına izin verildiği öğrenildi. Tren istasyonunda ve Denizli istikametinde meydana gelen hasar nedeniyle İzmir-Denizli seferini yapan yolcu treninin istasyona 4 km mesafede bekletildiği de öğrenildi.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol ve Buharkent Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı olay yerinde incelemede bulundu. Can kaybının yaşanmadığı öğrenilen sel felaketinde tarlaların ve mahsullerin büyük zarar gördüğü, bazı araçların ise selden etkilenerek hasar aldığı belirtildi.

SEFERLER DURDURULDU

Buharkent’in güney kesiminde yer alan kara yolunda aksama yaşanırken demir yolunda meydana gelen çökmeler nedeniyle tren seferleri durduruldu. İzmir-Denizli seferini yapan yolcu treni Buharkent ile Sarayköy arasında mahsur kaldı. Tren daha sonra Nazilli İstasyonuna geri çekildi. Olaya anında müdahale ettiklerini belirten Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, yolcu treninin geçiş güzergahında bulunan köprülerin altında çökme görülmesi nedeniyle makinistin dikkati sayesinde trenin durduğunu ve olası bir faciaya maruz kalınmadığını ifade etti. Erol, “Ulaşıma kapanan Buharkent-Denizli kara yolunu iş makineleri ile yeniden ulaşıma açtık. Şu an can kaybı ve bina hasarı yok. Kızıldere köyünde taşlar topraklar her yeri kapatmış, yollar da çökmüş durumda. Demir yollarındaki sorunu çözmeye çalışıyoruz. Köprülerin altı selden dolayı oyulmuş vaziyette. Tren geçse kaza olacaktı. Köylülerin arazileri kötü durumda. Buharkent halkımıza büyük geçmiş olsun” dedi.

BÜYÜK HASAR MEYDANA GELDİ

Buharkent Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı da felaketi yakından takip ettiklerini ifade ederek, “Aşırı yağışın başlaması ile birlikte olayı yakından takip etmeye başladık. Sel yaşanan yerlerde büyük hasarlar meydana geldi. Kapanan kara yolunu trafiğe açmaya çalışırken demiryolunda yaşanan tehlike nedeniyle seferleri durdurduk. Rayların altında yaklaşık yarım metre derinlikte ve 12 metre uzunlukta bir çökme olması nedeniyle trenin geçişine izin verilmedi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından tren seferleri yeniden başlayacak” dedi.

AKILLARA ÇORLU KAZASI GELDİ

Çorlu'nun Sarılar köyü yakınlarında 8 Temmuz Pazar günü meydana gelen tren kazasında, 25 kişi ölmüş, 341 kişi yaralanmıştı.





AYDIN (İHA)

