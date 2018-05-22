Denizli'de anız yangını ormana sıçradı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde anız yakılması ile başlayan daha sonra da ormanlık alana sıçrayan yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor
Akhan, Karakurt Mahalleleri'nde, ekili arazilerdeki anızların yakılması sonucu başlayan yangın, çam ağaçlarının yoğunlukta olduğu ormanlık alana sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahalede bulunuyor. Bölgeye yangın söndürme uçağı ve helikopteri de geldi. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.