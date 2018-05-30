Akıllara durgunluk veren olay geçtiğimiz yıl Denizli kent merkezinde yaşandı. 33 yaşındaki Zeynep Otur (33) isimli kadının hayatı estetiysen olarak çalıştığı güzellik salonunda bulunan sebilden yere akan suya basıp kayarak düşmesi ile altüst oldu. Şuanda ayakta durmakta ve yürümekte zorluk çeken Otur, “İş yerinde zemin ıslaktı ayağım kaydı ve düştüm. İş yerimizin çaycısı beni yerden kaldırdı. Patronum eleman yok diye beni hastaneye göndermedi ‘basit hiçbir şeyin yok’ dedi. Bu şekilde 3-4 gün çalışmaya çalıştım. 24 Nisan 2017’de ısrarla krem süreceğini söyleyip ‘elimle ovalayacağım’ dedi. Ben bunun sözüne inanıp yüzüstü uzandım ve bir anda 2 ayağı ile sırtıma çıkarak çiğnemeye başladı. Ben bağırıp, çığlık atarak üzerimden atmaya çalıştım ama 90 kilogram olduğu için. O gün bile beni hastaneye göndermedi ve akşam saat 22.00’a kadar iş yerinde çalıştım” iddiasında bulundu.

“BELİMİ ÇİĞNEDİKTEN SONRA DENGE SORUNUM OLDU"

Belinin çiğnenmesinin ardından sürekli denge problemi yaşamaya başladığını ve ayakta duramayarak düştüğünü kaydeden Zeynep Otur, geçtiğimiz temmuz ayında aynı iş yerinde rahatsızlanıp ambulans ile hastaneye kaldırılınca şikayetçi olduğunu ve olayı yargıya taşıdığını aktardı. Zeynep Otur, “Sonraki günlerde ağrılarım devam edince özel bir hastaneye başvurdum doktor röntgen ve tomografi istedi. Doktor bunun düşme ile olmayacağını iddia etti. İş yeri sahibi rapor almamı istememişti ‘ben sana her şekilde izin veririm maaşın, sigortan kesilmesin’ dedi. Bu yüzden rapor almamıştım. O belimi çiğnedikten sonra benim denge sorunum oldu sürekli düşüyordum ve ayakta duramıyordum. Sırtımda çelik korse ile günlerce yaşadım. 12 Temmuz 2017’de yine iş yerinde düştüm. O gün zaten iş yerinin sahibi bana dilenci muamelesi yapmıştı ‘ne istiyorsun benden? Paramı istiyorsun? Param yok’ dedi bana. Ben o gün ambulans ile hastaneye kaldırıldım ve iş kazası tutanağı tutuldu. Şikayetçi olduğumu söyleyince benim geriye dönük işten çıkışımı verdiler. Bunun üstüne iş yerindeki çaycımıza yalan ifade verdirtti. Dışarıda düştüğümü, iş yerine gittiğimi ve çiğnemenin kesinlikle söz konusu olmadığına dair ifade vermiş” diye konuştu.





“BENİM HİÇBİR ŞEYİM YOKTU SAPASAĞLAMDIM"

Olay yargıya taşınınca Cumhuriyet Savcısı genç kadının şikayeti üzerine ‘taksirle bir kişinin yaralanmasına sebep olmak suçlaması ile’ A.Y., ve H.G., isimli şahıslar hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında savcılık Otur’un sağlık durumu ile ilgili bilirkişi olarak doktor muayenesi ve rapor istedi. Otur’u muayene eden ve rapor hazırlayan doktor ise rapora rahatsızlığın ‘doğuştan’ olduğunu iddia eden bir ibare kullanınca savcılık eldeki deliller, doktor raporu ve şahitleri gerekçe göstererek dosya ile ilgili takipsizlik kararı verdi. Doktorun verdiği rapora isyan eden ve adalet istediğini belirten Otur, “Doktor bu durumumun doğuştan olduğuna dair rapor düzenlemiş doktor. Soruyorum şimdi ben eğer doğuştan böyle isem geçen yıl 32 yaşındaydım 32 yıldır hiç mi ağrı sızı olmaz, hiç mi bir belirti olmaz benim bu durumumla ilgili? Benim hiçbir şeyim yoktu. Diğer doktorların söylediği belde 3-4 fıtık oluşmuş, boyunda fıtık, boyunda ve belde düzleşme, belde kayma, kalçaya doğru L5 ile S1 kemikleri arasında 2 kırık olduğunu söylüyorlar. Ameliyat olursam bu durumdan çok daha kötü duruma gelebileceğimi söyledikleri için bende korkuyorum ve ameliyat olmuyorum” dedi.

“SORUYORUM BEN DOĞUŞTAN NASIL OLABİLİRİM?"

Doktorun düzenlediği ‘doğuştan’ şeklindeki raporun aksine kendisinin olaydan önce sağlıklı bir insan olduğunu ifade eden Otur, düğün ve eğlencelerde oyun oynayıp halay çekerken ki görüntülerinin her şeyi kanıtladığını söyledi. Belindeki kırık ve fıtıkların doğuştan olamayacağını eğer öyleyse 32 yıl boyunca hayatını nasıl normal bir şekilde idame ettirdiğinin cevabını bulamadığını kaydeden Otur, “Doktorum düzenlediği rapor o. Ben buna itiraz ettim ve başka hastaneye sevkimi istedim kabul edilmedi. Doğuştan diye rapor düzenleniyor. Ya soruyorum ben doğuştan nasıl olabilirim? Madem doğuştansa bunca yıl bütün işlerde çalıştım. Tarlada, tekstildi, büro işlerinde ve estetiysen olarak çalışıyordum. Nasıl çalışabildim?” şeklinde konuştu. Ailesinden ayrı yaşayan ve maddi imkansızlıklar yüzünden de hayatını idame ettirmede zorluk çeken Otur, kendisini için adaletin tecelli etmesini ve kendisine yardım elinin uzanmasını bekliyor.