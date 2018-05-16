İsmailler Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan kalp hastası Fatma Gülmez'den iki gündür haber alamayan yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirdi.





Şehir içi güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, kadının en son iki gün önce evinin yakınında görüntülendiğini belirledi.





Gülmez'in bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda arama başlatıldı.





Polis, UMKE ve AKUT ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda jandarmanın arama köpeği de kullanıldı.

Yaşlı kadın, evinin yakınındaki terk edilmiş bir evin bahçesinde ölü bulundu.





Kalp hastası kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.