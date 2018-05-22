Denizli'de tarla yangını ormana sıçradı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle etraftaki ekili alanlara da yayılan yangını kontrol altına almaya çalışıyor
Denizli'nin Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesi'ndeki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın ormana sıçradı.
KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR
Yangın nedeniyle bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.
Ekipler, rüzgarın etkisiyle etraftaki ekili alanlara da yayılan yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
AA