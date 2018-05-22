Denizli'de tarla yangını ormana sıçradı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle etraftaki ekili alanlara da yayılan yangını kontrol altına almaya çalışıyor

22 Mayıs 2018, Salı 18:15
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Denizli'nin Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesi'ndeki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın ormana sıçradı. 

KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR

Yangın nedeniyle bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle etraftaki ekili alanlara da yayılan yangını kontrol altına almaya çalışıyor. 

AA

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