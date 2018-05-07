Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Denizlispor'da Barış'tan veda

Spor Toto 1. Lig'de kümede kalmayı başararak sezonu tamamlayan Denizlispor'da Barış Örücü veda mesajı yayınladı.
 

Denizlispor'da Barış'tan veda
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan gurbetçi futbolcu, "Denizlispor'da çıkmış olduğum 101 maçın ayrı ayrı gururu ve onuru var üzerimde. Gerçek Denizlispor taraftarlarına ve bana bu fırsatı veren tüm hocalarıma minnettarım. Yeni hikayeler yazana kadar beni Denizlisporlu Barış olarak hatırlarsanız yeter. O zamana kadar sağlıcakla kalın, hakkınızı helal edin" dedi.

Bu sezon 5 gol atan orta saha oyuncusunun sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek. Horoz'da Berkan, Cenk, Asil Kaan'ın yanı sıra devre arasında kiralık gelen Eze, Hasan Kılıç, Lazic ve Canberk, son Boluspor deplasmanına gitmeyip özel izinle takımdan ayrılmıştı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Grandmedical Manisaspor'da belirsizlik

Grandmedical Manisaspor'da belirsizlik
Fenerbahçe Akhisarspor maçı ne zaman? Saat kaçta hangi kanalda? Hangi şehirde oynanacak?

Fenerbahçe Akhisarspor maçı ne zaman? Saat kaçta hangi kanalda? Hangi şehirde oynanacak?
Altay'da yükselme dönemi

Altay'da yükselme dönemi
Wenger, taraftarına galibiyetle veda etti

Wenger, taraftarına galibiyetle veda etti
Tayfun Korkut mucizesi

Tayfun Korkut mucizesi
FLAŞ! Franck Ribery imzayı attı

FLAŞ! Franck Ribery imzayı attı
Son dakika! Ümit Özat istifasından vazgeçti

Son dakika! Ümit Özat istifasından vazgeçti
Hunt'tan Beşiktaş'a yeşil ışık

Hunt'tan Beşiktaş'a yeşil ışık
Şampiyon VakıfBank yurda döndü

Şampiyon VakıfBank yurda döndü
Martin Skrtel'de flaş gelişme

Martin Skrtel'de flaş gelişme
Trabzonspor'da Onur Kıvrak'a 2 yıldır para ödenmemiş!

Trabzonspor'da Onur Kıvrak'a 2 yıldır para ödenmemiş!