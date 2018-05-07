Denizlispor'da Barış'tan veda

Erdinç Şahin

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan gurbetçi futbolcu, "çıkmış olduğum 101 maçın ayrı ayrı gururu ve onuru var üzerimde. Gerçek Denizlispor taraftarlarına ve bana bu fırsatı veren tüm hocalarıma minnettarım. Yeni hikayeler yazana kadar beni Denizlisporlu Barış olarak hatırlarsanız yeter. O zamana kadar sağlıcakla kalın, hakkınızı helal edin" dedi.Bu sezon 5 gol atan orta saha oyuncusunun sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek.'ın yanı sıra devre arasında kiralık gelen Esondeplasmanına gitmeyip özel izinle takımdan ayrılmıştı.