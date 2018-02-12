Denizlispor'da Fatih Tekke dönemi

Erdinç Şahin

Bu sezon yine düşme hattındaki rakiplerden'da da 13 resmi maçta görev yapan genç teknik adamla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.'da başarılı olacağını belirten, "Denizlispor'un kaliteli bir kadrosu var. Bulunduğumuz konumdan bir an önce kurtulacağız" diye konuştu.Fatih Tekke, teknik direktörlük kariyerindeve'da da çalıştı. Kurtuluş hattının 7 puan gerisine düşen Denizlispor, Tekke yönetiminde ilk kez bu hafta Akın Çorap Giresunspor deplasmanına çıkacak.