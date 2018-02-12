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Denizlispor'da Fatih Tekke dönemi

Spor Toto 1. Lig'de üst üste 3. mağlubiyetini Elazığspor'a 1-0 yenilerek alıp düşme potasından kurtulamayan Denizlispor, Reha Erginer'den boşalan teknik direktörlük görevine Fatih Tekke'yi getirdi.

Denizlispor'da Fatih Tekke dönemi
Bu sezon yine düşme hattındaki rakiplerden Grandmedical Manisaspor'da da 13 resmi maçta görev yapan genç teknik adamla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Denizlispor'da başarılı olacağını belirten Fatih Tekke, "Denizlispor'un kaliteli bir kadrosu var. Bulunduğumuz konumdan bir an önce kurtulacağız" diye konuştu.

Fatih Tekke, teknik direktörlük kariyerinde Boluspor ve Kayseri Erciyesspor'da da çalıştı. Kurtuluş hattının 7 puan gerisine düşen Denizlispor, Tekke yönetiminde ilk kez bu hafta Akın Çorap Giresunspor deplasmanına çıkacak.  

DENİZLİ, (DHA)

 


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