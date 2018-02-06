Denizlispor'da Reha Erginer dönemi sona erdi

Erdinç Şahin

Camiada büyük tepki alanyenilgisi sonrası toplantı yapan'in gönderilmesi yönünde karar aldı.ile masaya oturanyönetimi, tazminatta anlaşarak sözleşmeyi karşılıklı olarak feshetti., "ve yardımcı hocalarımıza göreve geldikleri günden bu yanaverdikleri katkılardan dolayı teşekkür eder, kendilerine bundan sonraki mesleki yaşamlarında başarılar dileriz" açıklamasını yaptı.