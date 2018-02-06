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Denizlispor'da Reha Erginer dönemi sona erdi

Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste 2 önemli maçını kaybederek düşme hattında kalan Denizlispor'da yönetim, Eskişehirspor mücadelesi sonrası taraftarın istifaya davet ettiği teknik direktör Reha Erginer'le yollarını ayırdı. 
 

Denizlispor'da Reha Erginer dönemi sona erdi
Camiada büyük tepki alan Eskişehirspor yenilgisi sonrası toplantı yapan Yeşil-Siyahlılar, Reha Erginer'in gönderilmesi yönünde karar aldı. Reha Erginer ile masaya oturan Denizlispor yönetimi, tazminatta anlaşarak sözleşmeyi karşılıklı olarak feshetti. 

Denizlispor Başkanı Mustafa Üstek, "Reha Erginer'e ve yardımcı hocalarımıza göreve geldikleri günden bu yana Denizlispor'a verdikleri katkılardan dolayı teşekkür eder, kendilerine bundan sonraki mesleki yaşamlarında başarılar dileriz" açıklamasını yaptı.


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