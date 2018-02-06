Denizlispor'da Reha Erginer dönemi sona erdi

Camiada büyük tepki alan Eskişehirspor
yenilgisi sonrası toplantı yapan Yeşil-Siyahlılar, Reha Erginer
'in gönderilmesi yönünde karar aldı. Reha Erginer
ile masaya oturan Denizlispor
yönetimi, tazminatta anlaşarak sözleşmeyi karşılıklı olarak feshetti.
Denizlispor Başkanı Mustafa Üstek
, "Reha Erginer'e
ve yardımcı hocalarımıza göreve geldikleri günden bu yana Denizlispor'a
verdikleri katkılardan dolayı teşekkür eder, kendilerine bundan sonraki mesleki yaşamlarında başarılar dileriz" açıklamasını yaptı.
Erdinç Şahin