Denizlispor'da yönetim devam

Erdinç Şahin

Sezon başından bu yanakanalıyla kesinleşmiş birçok borç dosyasını kapatan, devre arasında takıma takviye yaparak düşmesinin önüne geçenbaşkanlığındaki yönetimin ay sonunda kongreye gidip vitrini yenileyerek yeniden göreve talip olması bekleniyor.Mevcut yönetimdenise yeni sezonda görev almayı düşünmediğini açıkladı., futbolculara hak ediş ve ligde kalma primlerini ödemek için 3 milyon TL kaynak arayışında.Bu arada ligdeki sondeplasmanının masraflarını da bir iş adamının üstlendiği belirtildi.