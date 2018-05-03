Denizlispor'da yönetim devam

Sezon başından bu yana FIFA ve Futbol Federasyonu
kanalıyla kesinleşmiş birçok borç dosyasını kapatan, devre arasında takıma takviye yaparak düşmesinin önüne geçen Mustafa Üstek
başkanlığındaki yönetimin ay sonunda kongreye gidip vitrini yenileyerek yeniden göreve talip olması bekleniyor.
Mevcut yönetimden Başkan Yardımcısı Ahmet Selvi
ise yeni sezonda görev almayı düşünmediğini açıkladı. Yeşil-Siyahlılar
, futbolculara hak ediş ve ligde kalma primlerini ödemek için 3 milyon TL kaynak arayışında.
Bu arada ligdeki son Boluspor
deplasmanının masraflarını da bir iş adamının üstlendiği belirtildi.
Erdinç Şahin