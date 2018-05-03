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Denizlispor'da yönetim devam

Spor Toto 1. Lig'de kümede kalmayı büyük oranda garantileyen Denizlispor'da göreve devam edip etmeyeceği tartışılan yönetimin, güven tazeleyip yola devam etmesi ihtimali ağırlık kazandı. 

Denizlispor'da yönetim devam
Sezon başından bu yana FIFA ve Futbol Federasyonu kanalıyla kesinleşmiş birçok borç dosyasını kapatan, devre arasında takıma takviye yaparak düşmesinin önüne geçen Mustafa Üstek başkanlığındaki yönetimin ay sonunda kongreye gidip vitrini yenileyerek yeniden göreve talip olması bekleniyor.

Mevcut yönetimden Başkan Yardımcısı Ahmet Selvi ise yeni sezonda görev almayı düşünmediğini açıkladı. Yeşil-Siyahlılar, futbolculara hak ediş ve ligde kalma primlerini ödemek için 3 milyon TL kaynak arayışında.

Bu arada ligdeki son Boluspor deplasmanının masraflarını da bir iş adamının üstlendiği belirtildi.
 


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