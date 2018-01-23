Denizlispor fırtına gibi başladı

"HÂLÂ EKSİKLERİMİZ VAR"

Erdinç Şahin

Yeni transferlerdenmücadeleye 11'de çıkarken, oyuna sonradan girenda gösterdiği performansla tam not aldı. İsmail, Berkan'ın 71'inci ve 77'nci dakikalarda attığı gollerin asistlerini yaparak yıldızlaştı.n transfer edilen golcüise sakatlığı yüzünden ilk maçta forma giyemedi. Ligde 6 maç sonra kazanmayı başaran17 puana yükselip kurtuluş hattıyla farkını 1'e indererek ilerleyen haftalar için camiasına umut aşılamayı da başardı., çok önemli bir galibiyet alarak devreye başladıklarını söyledi. Kazanmanın takıma büyük güven verdiğini anlatan deneyimli çalıştırıcı, "3 puanın camia için ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyorduk. Bu galibiyetle şehirde tekrar bir sinerji oluşturduk. Taraftarla da bütünleşip özlenen Denizlispor'u geri getireceğiz. Oyun için zaman zaman iyi işler yaptık ancak halen eksiklerimiz var. Çünkü yeni takım sayılırız" yorumunu yaptı.Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Erginer sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Görüştüğümüz isimler var. Kadromuza 1 ya da 2 futbolcuyu katmayı planlıyoruz. Yapacağımız takviyeler nokta atışı olmalı, direkt takıma katkı koymalı."