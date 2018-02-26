Denizlispor, mucizeye doğru ilerliyor

FATİH TEKKE İLAÇ OLDU

MEHMET AKYÜZ PATLADI

Erdinç Şahin

Daha önce düşme hattında kaldığı 2014-15 sezonunda son 4 maçın 3'ünü kazanan, 33 puanlaikili averajla geçerek lige tutundu. 2015-16'te yine sezonun büyük bölümünü düşme hattında geçen yeşil-siyahlı ekip, 5 puan geriden gelerek 2 puan ve tek basamak farkla kümede kaldı.Bu sezon devre arasında yaptığı transferlere rağmen 3 hafta öncesine kadar küme düşme barajının 7 puan gerisine düşen, Fatih Tekke'yi göreve getirdikten sonra seri galibiyerler aldı. Giresunspor'u deplasmanda yenerek Ümraniyespor'u evinde liderlikten ettikten sonra yine deplasmanda 6 maçtır kazanan Gazişehir'i rahat geçen Ege temsilcisi, ilk kez 3'te 3 yaptı.Cumartesi günü düşme hattındaki rakiplerden Manisaspor'la karşılaşacak Denizlispor'da başkan Mustafa Üstek, "Bu başarıda emeği geçen teknik ekip ve futbolcularımızı kutluyorum. Yoğun tempoda 8 gün içinde 3 önemli galibiyet aldık. Bu süreci hasarsız atlattık. Galibiyetlerin devamı gelecek" dedi.Yönetimin büyük bir fedakarlıkla kulübün geleceğini inşa ettiğini anlatan başkan Mustafa Üstek, "İdari olarak çok önemli mesafeler aldık. Denizlispor'u kronikleşen pek çok sorunundan kurtardık ve ileride ciddi maddi yüklere neden olabilecek problemlerden arındırdık. Ekonomik olarak çok önemli sıkıntılar yaşasak da kulübün gelecekte önünü açtık. Borçlarımızın önemli bir bölümünü ödedik. Bu yıl sportif başarı anlamında istediğimiz noktaya şimdilik gelememiş olsak da gelecek sezonlarda bu başarıyı engelleyecek sorun bırakmadık. Geleceğe sorunlar taşımamak için önemli adımlar attık. Bu süreçte, bizlere destek olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.Denizlispor'un devre arasında Giresunspor'dan transfer ettiği Mehmet Akyüz, 4 maçlık suskunluğunu Gazişehir Gaziantep deplasmanında bozdu. Tecrübeli forvet, attığı 2 golle güçlü rakibi yıkan isim oldu. Yönetimin primlere zam yapmasıyla yeşil-siyahlı futbolcular 8 gün içinde 2'si deplasmanda olmak üzere alınan 3 galibiyet için 28'er bin TL ödül kazandı.