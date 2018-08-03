Denizlispor Tisdell'i bitirdi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, Kızılcahamam kampında denemeye aldığı Tonia Tisdell'i renklerine bağladı. Kampta gösterdiği performansla teknik direktör Osman Özköylü'nün gözüne giren Liberyalı kanat oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı. Tisdell'in maç başına ücret alacağı vurgulandı.

03 Ağustos 2018, Cuma 12:42
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Türkiye'deki kariyerine 2009 yılında Osmanlıspor'da başlayan Tisdell, Karşıyaka, Ankaragücü, Mersin İdmanyurdu ve Şanlıurfaspor formalarını terletti. Geçen sezonun ikinci yarısında Ankaragücü'nde görev yapan 26 yaşındaki futbolcu 8 maça çıktı. Tisdell, sarı-lacivertlilerle Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı.

DHA



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