Sağ bekte görev yapan 26 yaşındaki futbolcu yeşil-siyahlılarla 1 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş'ın altyapısında yetişip Denizlispor'da daha önceki dönemlerde de görev yapan Furkan, yuvasına döndüğü için mutlu olduğunu söyledi.

Bu arada Ege temsilcisinin bir stoper ve santrfor alıp takviye çalışmalarını sonlandıracağı kaydedildi. Denizlispor sezon açılışını 4 Ağustos'ta gerçekleştirecek. Denizlispor, cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak maçta 1. Lig'in yeni ekibi Afjet Afyonspor'la evinde hazırlık karşılaşması yapacak. Başkan Mustafa Üstek, taraftarın maçı ücretsiz olarak izleyeceğini belirterek, "Açılışımızda futbolcularımızın tanıtımı ve yeni formalarımızın lansmanı da yapılacak. Herkesi Atatürk Stadı'na bekliyoruz" dedi.