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Denuvo 5.0 Irdeta tarafından geliştirilecek

Geçtiğimiz günlerde Denuvo 4.8’ın kırıldığı bilgisini sizlerle paylaşmıştık. Bu haberin üzerinden çok geçmeden sürpriz bir gelişme yaşandı. Siber güvenlik alanında uzman isimlerden biri olan Irdeta şirketi, Denuvo’yu satın aldığını duyurdu

Denuvo 5.0 Irdeta tarafından geliştirilecek
PC oyunculuğunun son yıllarda önemli bir aşama kaydettiğini söylemek pek de yanlış olmayacaktır. Fakat öte yandan, konsol oyunculuğunun, PC oyunculuğunun çok ötesinde olduğu gerçeği de yadsınamaz. Bu durumun temel nedeni ise, bir türlü önüne geçilemeyen korsan oyun illeti. Konsol üreticileri, sistem güncellemeleri ile bu durumun önüne geçmeyi başarmış durumdalar. Fakat aynı şeyi PC için söylemek pek de mümkün değil. Son olarak Denuvo 4.8’in de kırılmasıyla birlikte PC’de korsana yenik düşmeyen oyun kalmamıştı. Şimdi ise gözler Denuvo 5.0 sürümüne çevrilmiş durumda.

Irdeta CEO’su yaptığı kısa açıklamada, hızla büyüyen küresel oyun pazarına vurgu yaptı. Bu pazarın 2020 yılına kadar 128.5 milyar doları aşabileceğini vurgulayan CEO Doug Lowther, 50 yılı aşkın siber güvenlik tecrübeleriyle bu pazarda var olmak istediklerini belirtti.

Irdeta’nın geliştireceği ilk koruma sürümü ise Denuvo 5.0 olacak. Yeni Denuvo sürümünün önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor. Şu ana kadar Denuvo koruma sisteminden şaşmayan yapımcıların, yeni oyunlarında Denuvo 5.0’ı kullanacakları tahmin ediliyor. Muhtemelen bu koruma sistemi ile donatılacak olan ilk yapım da Ubisoft imzası taşıyan Far Cry 5 olacaktır.


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