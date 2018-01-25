Denuvo 5.0 Irdeta tarafından geliştirilecek

Adem Özdoğan

PC oyunculuğunun son yıllarda önemli bir aşama kaydettiğini söylemek pek de yanlış olmayacaktır. Fakat öte yandan, konsol oyunculuğunun, PC oyunculuğunun çok ötesinde olduğu gerçeği de yadsınamaz. Bu durumun temel nedeni ise, bir türlü önüne geçilemeyen korsan oyun illeti. Konsol üreticileri, sistem güncellemeleri ile bu durumun önüne geçmeyi başarmış durumdalar. Fakat aynı şeyi PC için söylemek pek de mümkün değil. Son olarak’in de kırılmasıyla birlikte PC’de korsana yenik düşmeyen oyun kalmamıştı. Şimdi ise gözlersürümüne çevrilmiş durumda.’su yaptığı kısa açıklamada, hızla büyüyen küresel oyun pazarına vurgu yaptı. Bu pazarın 2020 yılına kadar 128.5 milyar doları aşabileceğini vurgulayan CEO Doug Lowther, 50 yılı aşkın siber güvenlik tecrübeleriyle bu pazarda var olmak istediklerini belirtti.Irdeta’nın geliştireceği ilk koruma sürümü iseolacak. Yenisürümünün önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor. Şu ana kadarkoruma sisteminden şaşmayan yapımcıların, yeni oyunlarında’ı kullanacakları tahmin ediliyor. Muhtemelen bu koruma sistemi ile donatılacak olan ilk yapım da Ubisoft imzası taşıyanolacaktır.