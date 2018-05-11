'ın elinden çıkarmak için büyük uğraş verdiği'da yine tartışma konusu oldu.Devre arasında yarım sezonluğuna'e kiralanan Ukraynalı file bekçisi, takımının Ukrayna Kupası finalinde'e yenildiği maçta yediği hatalı golle taraftarları çileden çıkardı.'in 2-0 kaybettiği finalin ardından'da yayım yapanadlı internet sitesi, "" sorusuyla bir anket düzenledi.Ankete katılanların %80'e yakınıyanıtını verirken bu durum, Boyko'nun üstünün çizildiği şeklinde yorumlandı.