Denys Boyko Beşiktaş'a geri mi dönüyor?
Beşiktaş'ın elinden çıkarmak için büyük uğraş verdiği Denys Boyko, Dinamo Kiev'in Ukrayna Kupası finalinde Shakhtar Donetsk'e yenildiği maçta yediği hatalı golle taraftarların büyük tepkisini çekti.
Devre arasında yarım sezonluğuna Dinamo Kiev'e kiralanan Ukraynalı file bekçisi, takımının Ukrayna Kupası finalinde Shakhtar Donetsk'e yenildiği maçta yediği hatalı golle taraftarları çileden çıkardı.
Kiev'in 2-0 kaybettiği finalin ardından Ukrayna'da yayım yapan Tribuna.com adlı internet sitesi, "Dinamo'nun Boyko'dan daha iyi bir kaleciye ihtiyacı var mı?" sorusuyla bir anket düzenledi.
Ankete katılanların %80'e yakını "Evet" yanıtını verirken bu durum, Boyko'nun üstünün çizildiği şeklinde yorumlandı.
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