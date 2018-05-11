Denys Boyko Beşiktaş'a geri mi dönüyor?

Erdinç Şahin

'ın elinden çıkarmak için büyük uğraş verdiği'da yine tartışma konusu oldu.Devre arasında yarım sezonluğuna'e kiralanan Ukraynalı file bekçisi, takımının Ukrayna Kupası finalinde'e yenildiği maçta yediği hatalı golle taraftarları çileden çıkardı.'in 2-0 kaybettiği finalin ardından'da yayım yapanadlı internet sitesi, "" sorusuyla bir anket düzenledi.Ankete katılanların %80'e yakınıyanıtını verirken bu durum, Boyko'nun üstünün çizildiği şeklinde yorumlandı.