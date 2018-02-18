Denys Boyko Beşiktaş'ı bombaladı

Nazlı Erdol

2015/16 sezonunun devre arasında transfer olduğu'ta bir türlü dikiş tutturamayan, son olarak'nıntakımına kiralanmıştı.Sezon sonuna kadar Kiev forması giyecek olan 1.97 boyundaki kaleci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Beşiktaş'taki günlerine ilişkin çok çarpıcı ifadeler kullandı."Türkiye'de adeta denizin dibindeydim." diyen Boyko, "Dinamo Kiev'e geri dönmek ve özellikle de son oynadığım maç, benim için yeniden nefes almak gibiydi" sözlerini kullandı.Boyko, Kiev'de kendisine gösterilen sevgiden ötürü taraftarlara, takım arkadaşlarına, antrenörlerine ve ailesine teşekkürlerini iletti.