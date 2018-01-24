Deportivo La Coruna forması giyen Emre Çolak hocası tarafından antrenmandan kovuldu

İDMANDAKİ GERGİNLİK KÖTÜ SONUÇLANDI

1 GOL 1 ASİST

Erdinç Şahin

’da alt sıralardan kurtulma mücadelesi verenforma giyen milli futbolcubugün sabah antrenmanı esnasındatarafından antrenmandan kovuldu.Galiçya bölgesinde yayın yapan TVG’nin kameralarının önünde gerçekleşen olaydasinirli bir şekilde antrenman sahasını terk ettiği görüldü.Hafta sonu deplasmanda’e 7-1’lik ağır bir skorla mağlup olan’da geçen sezonun öne çıkan isimlerinden olan Emre Çolak, bu sezon tüm takımla birlikte beklenen performansın uzağında.Sezonun genel olumsuz havasına ek olarak hüsranla biten Real Madrid karşılaşmasının ardından yapılan antrenman gergin geçerken bir pozisyonda TVG’de yer alan ifadeye göre topu sebepsiz yere 2. bölgeden 3. bölgeye gönderen Emre’ye hocası Cristobal Parralo, “Eğer bir sorunun varsa antrenmana devam etmeyebilirsin” ifadeleriyle sinirli bir şekilde bağırdı.Bunun üzerine Emre Çolak direkt olarak soyunma odasının yolunu tutarken tecrübeli futbolcunun oldukça sinirli olduğu görüldü. Emre Çolak bu sezon Deportivo La Coruna formasıyla 15 resmi maçta forma giyerken 1 gol ve 1 asiste imza attı.