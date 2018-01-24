Deportivo La Coruna forması giyen Emre Çolak hocası tarafından antrenmandan kovuldu

İspanya La Liga
’da alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Deportivo La Coruna’da
forma giyen milli futbolcu Emre Çolak,
bugün sabah antrenmanı esnasında Teknik Direktör Cristobal Parralo
tarafından antrenmandan kovuldu.
Galiçya bölgesinde yayın yapan TVG’nin kameralarının önünde gerçekleşen olayda Emre’nin
sinirli bir şekilde antrenman sahasını terk ettiği görüldü.
İşte o görüntüler:
Hafta sonu deplasmanda Real Madrid
’e 7-1’lik ağır bir skorla mağlup olan Deportivo
’da geçen sezonun öne çıkan isimlerinden olan Emre Çolak, bu sezon tüm takımla birlikte beklenen performansın uzağında.
İDMANDAKİ GERGİNLİK KÖTÜ SONUÇLANDI
Sezonun genel olumsuz havasına ek olarak hüsranla biten Real Madrid karşılaşmasının ardından yapılan antrenman gergin geçerken bir pozisyonda TVG’de yer alan ifadeye göre topu sebepsiz yere 2. bölgeden 3. bölgeye gönderen Emre’ye hocası Cristobal Parralo, “Eğer bir sorunun varsa antrenmana devam etmeyebilirsin” ifadeleriyle sinirli bir şekilde bağırdı.
1 GOL 1 ASİST
Bunun üzerine Emre Çolak direkt olarak soyunma odasının yolunu tutarken tecrübeli futbolcunun oldukça sinirli olduğu görüldü. Emre Çolak bu sezon Deportivo La Coruna formasıyla 15 resmi maçta forma giyerken 1 gol ve 1 asiste imza attı.
Erdinç Şahin