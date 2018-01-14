Der Spiegel'in genel yayın yönetmeninin Twitter hesabı hacklendi!

Nazlı Erdol

DW Türkçe'nin aktardığına göre sabitlenen tweet'te "Bugüne dek yapmış olduğumuz haberlerden ötürüvedan özür diliyoruz! (Aufgrund der schlechten Nachrichten, die wir bisher über die Türkei und Recep Tayyip Erdogan berichtet und veröffentlicht haben, möchten wir uns entschuldigen)" mesajı yer alıyordu.Brinkbäumer'inkullanıcı adı da @BrinkbaeumerTR olarak değiştirildi.Kısa bir süre sonra Brinkbäumer'in Twitter hesabına erişilememeye başlandı.Der Spiegel'in resmi Twitter hesabı üzerinden TSİ 03.53'te "Baş editörümüz Klaus Brinkbäumer'in Twitter hesabı hacklendi. Erdoğan ile ilgili son paylaşılan tweet ve fotoğraf kendisine ait değildir. Konuyla ilgileniyoruz" tweet'i paylaşıldı.Der Spiegel yaklaşık yarım saat sonra ise "Hesabı temizledik ve yeniden kontrol altına aldık. Attığınız bilgilendirme mesajları için çok teşekkür ederiz. İyi geceler" tweeti'ni paylaştı.​Gezi protestoları sırasında Der Spiegel dergisi 24 Haziran 2013'te yayınlanan baskısının kapak konusunu hem Türkçe hem de Almanca sunmuş, sayının kapağında ‘Beugt euch nicht / Boyun eğme’ başlığı yer almıştı.O dönemde dergini genel yayın yönetmen yardımcılığını yapan Brinkbäumer, yayınladığı basın bildirisinde, "Tabii ki Almanya’da yaşayan yaklaşık 3 milyon Türk’ünbilgisinin eksik olduğuna inanmıyoruz. Biz sadece Türkiye’deki olayların Alman, Türk, Avrupalı herkesi ilgilendirdiği sinyalini vermek istiyoruz" açıklamasını yapmıştı.