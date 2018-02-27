Derbi bir dönüm olabilir



AYAKKABILAR KAPSAM DIŞI

İdil Janet Demiray

Hürriyet Gazetesi yazarı Mustafa Çulcu yazdı:Isla’nın Quaresma’nın ayağına basması, iki oyuncu da aynı renk krampon girdiği için tespit edilemedi. Futbol Federasyonu, bu konuda bir karar alarak FIFA ve UEFA’ya örnek olabilir. Beşiktaş-Fenerbahçe maçının 37. dakikasında Querasma ile Isla’nın Fenerbahçe ceza alanı içindeki mücadelesinde topa uzanan iki ayak aynı renk krampon giydiği için kimin topa vurduğunu, kimin ayağa bastığını tespitte hakemlerin zorlandıklarını ve penaltıyı veremediklerini gördük.Eğer maçın skoru değişik olsaydı bugün Cüneyt Çakır’ın hakemliği tartışılacak, MHK’nın istifasını geçtim belki de TFF’nin istifası bile isteniyor olacaktı! Futbol oyun kuralları, Kural-4 “Oyuncuların Ekipmanları” oyuncuların ekipmanlarını detayları ile belirtiyor. 3. madde, “İki takım birbirlerinden ve hakemlerden ayırt edici renkte giyinmelidirler. Her iki kaleci diğer oyunculardan ve hakemlerden ayırt edici renkte giyinmelidir” diye açıklıyor.Futbol Müsabaka Talimatı Madde -12 Müsabaka Kıyafetleri “Müsabaka organizasyonu dahilindeki kişiler Sportif Ekipman Talimatı’nda belirlenen esaslara göre müsabakalara katılmak zorundadırlar” diyor. Sportif Ekipman Talimatı ise “Müsabakalara katılacak futbolcuların ve müsabaka görevlilerinin ve diğer kişilerin forma setleri ve benzeri sportif giysileri ile bunların üzerindeki reklam sayılabilecek her türlü resim, yazı ve benzeri şekillerin kullanımı ile ilgili usul ve esasların düzenlenmesini en ince ayrıntılara kadar anlatıyor. Ancak “Sportif ayakkabılar bu talimat kapsamında değildir” diyor. Bugün geldiğimiz noktada oyuncuların ayakkabı renklerinin de farklı, zıt renklerde olması kaçınılmaz.FİFA ve UEFA organizasyonlarında onların talimatlarına uymak zorundayız. Lakin kendi liglerimizde TFF’nin alacağı karar ile bu ayakkabı renkleri konusu, tıpkı forma, şort, tozluk ve diğer konulardaki gibi güncellenip talimatlara konabilir. Bu karar tamamen TFF’nin tasarrufunda bir konudur. Belki bunu uygulayan ilk ülke olarak FİFA ve UEFA’ya örnek olabiliriz. Daha da ötesi IFAB’a resmi bir müracaat ile ayakkabıların farklı renklerde giyilmesi konusunu Futbol Oyun Kurallarına dahil edilmesini sağlayabiliriz.