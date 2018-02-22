Derbi öncesi Beşiktaş'ta flaş karar!

TOSİC DÖNÜYOR

Erdinç Şahin

maçı sonrası’dan sabaha karşı’a dönenfutbolcular dün dinlendi. Teknik Direktör’in bir gün izin verdiği siyah-beyazlı oyuncular yoğun tempoda yorgunluk atma fırsatı buldu.Kartal bugün basına kapalı yapacağı antrenmanla Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başlayacak. Şenol Güneş’in derbi maçta kadroda bazı önemli değişiklikler yapacağı aktarıldı. Allianz Arena’da gördüğü kırmızı kartla tepkileri üzerine çeken Domagoj Vida’yı yedeğe çekmeyi planlayan Güneş’in, Dusko Tosic’i yeniden ilk 11’de sahaya süreceği öğrenildi.Sakatlıktan yeni çıkan Tosic’in Bayern Münih maçının ikinci yarısında ortaya koyduğu performansa geçer not veren siyah-beyazlı hocanın, Sırp oyuncuya dönüş yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Şenol Güneş’in cezalı Pepe’nin yokluğunda ise Medel’e stoperde şans tanıması bekleniyor.Kaynak: Skorer