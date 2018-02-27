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Derbi zaferinin mimarı Şenol Güneş

Spor Toto Süper Lig’de önceki akşam Fenerbahçe’yi 3-1’lik skorla deviren Beşiktaş’ta zaferin mimarı teknik direktör Şenol Güneş oldu.

Derbi zaferinin mimarı Şenol Güneş
Vodafone Park’ta oynanan mücadelede Fernandao’nun erken golüyle geriye düşmelerinin ardından uygulamaya koyduğu taktik planla maçı çevirmesini bilen Güneş, 90 dakikanın ardından en çok konuşulan isimler arasına girmeyi başardı. 8’inci dakikada gelen golün ardından oyuncularını sık sık uyaran tecrübeli çalıştırıcı, 32. dakikada İsmail Köybaşı’nın sakatlanıp maçın durması sonrasında 4 futbolcusunu yanına çağırdı. Elindeki taktik tahta üzerinden; Dusko Tosic, Domagoj Vida, Tolgay Arslan ve Ricardo Quaresma’ya yeni talimatlar veren 65 yaşındaki çalıştırıcı, kalan 13 dakikalık bölümde rakibini yıprattı.
 

TAKIMI MOTİVE ETTİ


Oyunun ilk yarısının 1-0 sona ermesinin ardından Şenol hoca, soyunma odasında yıldızlarını, “Bu ligin en iyi takımı sizsiniz. İkinci yarıda çıkıp bunu gösterin. Aranızda, ‘ben bu maçı çeviremem’ diyen varsa burada kalsın. Ben, maç sonunda buraya tekrar geldiğimizde galibiyeti kutlayacağımıza inanıyorum. Sizlere güveniyorum. Maç yeni başlıyor. Sadece 45 dakika bize yeter” sözleriyle motive etti.
 

NEGREDO HAMLESİ TUTTU


Yıldızlarını bu sözlerle ateşleyen başarılı teknik adam, ilk yarıda zaman zaman denediği planı ikinci 45 dakikada uygulamaya soktu ve 4-2-3-1’lik oyun sistemini 4-4-2’yle değiştirdi. Forvet hattında Vagner Love’ın yanına Ryan Babel’i çeken Şenol Güneş, hücum bölgesini hareketlendirdi. Vida’nın 49. dakikadaki golüyle maça dengenin gelmesi sonrasında bu kez galibiyet sayısı için planını yapan Şenol Güneş, bu doğrultuda 63. dakikada Hırvat stoperi oyundan alıp yerine Negredo’yu görevlendirdi.
 

PLANININ KARŞILIĞINI ALDI


Love-Negredo ikilisiyle rakibe hücum eden Güneş, Ryan Babel’den de bu ikiliye destek olmasını istedi, ek olarak Ricardo Quaresma’dan da sık sık rakip kaleyi yoklamasını istedi. Portekizli futbolcunun 77 ve 90’ıncı dakikalarda attığı gollerle hamlelerinin karşılığını aldı.
 

DERBİLERDE GÜNEŞ AÇTI


Teknik direktör Şenol Güneş öncesindeki 15 sezonda Fenerbahçe ve Galatasaray ile yaptığı 71 mücadelede 23’ünü kazanarak yüzde 32,3 galibiyet oranı yakalayan Beşiktaş, Güneş dönemindeki 13 maçta 6 kez kazanarak bu oranı yüzde 46,1’e yükseltti. Siyah-Beyazlı takım, Güneş’ten önceki 6 sezonda derbi maçlarda yüzde 17,8’e düşen kazanma oranını, yukarıya taşıma başarısı gösterdi.

 


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