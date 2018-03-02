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Derin deniz canlıları Satürn'ün uydusu Enceladus'ta yaşayabilir

Bilim adamları, derin denizlerde yaşayan mikroskobik canlıların, Satürn'ün Enceladus uydusunda hayatta kalabileceğini açıkladı

02 Mart 2018, Cuma 16:47
Derin deniz canlıları Satürn'ün uydusu Enceladus'ta yaşayabilir
"Nature Communications" dergisinde yayımlanan çalışma, oksijensiz ortamlarda üreyen ve metan oluşturan bazı metanojenik arkelerin Satürn'ün uydusu Enceladus'ta yaşayabileceğini ortaya koydu.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Cassini uzay aracının, 2005'te Satürn'ün çevresinde dönen Enceladus'un buzlu yüzeyinden sızıntı yapan sıcak su kaynakları tespit etmesinden bu yana bilim adamları, Enceladus'un dışarıdan gelen organizmalar için potansiyel bir evsahibi olup olamayacağını araştırmayı sürdürüyor.   


SİMULASYONLAR HAZIRLANDI


Viyana Üniversitesi araştırmacıları, ph seviyeleri ve sıcaklıkların yanı sıra basıncı da değiştirerek uydudaki koşulları oluşturmak üzere bazı simülasyonlar hazırladı.

Karbondioksit ve hidrojeni metana dönüştüren bir çeşit mikroorganizma olan üç tür metanojenik arke, söz konusu simülasyonlara yerleştirildi. 


HİDROTERMAL BOŞLUKLARDA YAŞAYABİLİYORLAR


Bu organizmalar, okyanusun derinliklerindeki hidrotermal boşluklar gibi olağanüstü çevre koşullarında yaşayabildiği için seçildi. 

Organizmalardan "Methanothermococcus okinawensis", yeterince beslenmemesine ve toksik kimyasallara maruz kalmasına karşın her türlü baskı ve sıcaklıkta gelişmeyi sürdürdü.

Araştırma sonuçları, bu mikroskobik organizmaların Enceladus'taki olağanüstü koşullara sahip okyanuslarda da yaşayabileceğini ortaya koydu. 
 

YÜZEY ALTI OKYANUSLARDA HİDROJEN VAR


NASA, geçen yıl, Satürn'ün uydusu Enceladus'daki yüzey altı okyanusta canlı yaşamını destekleyebilecek hidrojen bulunduğunu açıklamıştı.

Organizmaların, hidrojeni suda çözünmüş halde bulunan karbondioksitle birleştirerek enerji üretebileceğine dikkati çeken NASA araştırmacıları, "metanojenesis" denilen kimyasal tepkimenin, yeryüzünde canlı yaşamının temelini oluşturduğunu ve yaşamı meydana getiren süreçlerden biri olduğunun altını çizmişti. 

 


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