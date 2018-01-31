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Derin Mermerci çıldırdı

Derin Mermerci ablası Tansa Ekşioğlu’nun 29 Ocak’taki doğum gününde Instagram’dan bikinili bir fotoğrafını paylaştı

31 Ocak 2018, Çarşamba 09:01
Derin Mermerci çıldırdı
POSTA/HALİL KALMUK

Bazı takipçileri Tansa Ekşioğlu’nun zayıflığına hakarete varan yorumlar yapınca Derin Mermerci çok sinirlendi. “Söz konusu ailem olunca tırnaklarımı çıkarırım” diyen Derin Mermerci takipçilerine şu karşılığı verdi:


'GÖBEK, GIDI YAPMIŞ KADINLARA BENZEMEK ZORUNDA MIYIZ?'


“Hem içiniz çirkin, hem dışınız. Kıskanç ve hasetsiniz. Muhteşem bir fiziğe bok atmaya çalışıyorsunuz. Asalak topluluğu. Poposu yere çalan, göbek gıdı yapmış kadınlara benzemek zorunda mıyız?”


'İNSANLAR ALLAH VERGİSİ İÇİN YARGILANMAMALI'


Bir süre önce Amerika’ya yerleşen Tansa Ekşioğlu sosyal medyada ortamı yumutşatmaya çalıştı. Devreye girip “İnsanlar, Allah vergisi için yargılanmamalı” diye yazdı.

İşte Derin Mermerci'nin paylaştığı Tansa Ekşioğlu fotoğrafı...



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