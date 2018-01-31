Derin Mermerci çıldırdı

POSTA/HALİL KALMUK



'GÖBEK, GIDI YAPMIŞ KADINLARA BENZEMEK ZORUNDA MIYIZ?'



'İNSANLAR ALLAH VERGİSİ İÇİN YARGILANMAMALI'

Derin Mermerci ile Ceylan Çapa coşturmuş!

Derin Mermerci'nin yeni dövmesi

Derin Mermerci: Annem ikizleri şımartıyor

Elif Bayram

Bazı takipçilerizayıflığına hakarete varan yorumlar yapınca Derin Mermerci çok sinirlendi. “Söz konusu ailem olunca tırnaklarımı çıkarırım” diyentakipçilerine şu karşılığı verdi:“Hem içiniz çirkin, hem dışınız. Kıskanç ve hasetsiniz. Muhteşem bir fiziğe bok atmaya çalışıyorsunuz. Asalak topluluğu. Poposu yere çalan, göbek gıdı yapmış kadınlara benzemek zorunda mıyız?”Bir süre önce Amerika’ya yerleşensosyal medyada ortamı yumutşatmaya çalıştı. Devreye girip “İnsanlar, Allah vergisi için yargılanmamalı” diye yazdı.