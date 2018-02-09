Yeme & İçme Etkinlik Kültür Sanat Sinema Doğa Seyahat Müzik Kitap

Derince'deki bir sağlık lisesinde boyadan etkilenen öğrenci hastanelik oldu

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir sağlık lisesinde boyadan etkilenen öğrenci hastanelik oldu. Konu hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı

Derince'deki bir sağlık lisesinde boyadan etkilenen öğrenci hastanelik oldu
Olay Kocaeli’nin Derince İlçesi Çınarlı Mahallesi Berat Sokak üzerinde bulunan Seka Çocuk Dostları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre okulda süren iki günlük boyama işlemi gece saatlerinde de devam etti. Gece boyanan sınıflarda sabah derse giren 17 öğrenci boyadan etkilendi. Olayı gören öğrenciler ve öğretmenler tarafından hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 17 öğrenci Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın yaşandığı okulun yöneticileri ise basın mensuplarının görüntü almasını engelleyemeye çalıştı.


VELİLER HASTANEYE AKIN ETTİ


Öğrenciler hastanede tedavi altına alınırken olayı duyan öğrenci velileri hastaneye akın etti. Çocuklarını baygın bir şekilde gören veliler, okul yönetimine tepki gösterdiler. Okulun bu olayda ihmali olduğunu düşünen öğrenci velileri, şikayetçi olacaklarını söyledi. Öğrencilerin ise sağlıklarının iyi olduğu öğrenildi.


SAĞLIK LİSESİNDE İNCELEME BAŞLATILDI


Konu ile ilgili açıklama yapan Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, "Okul müdürümüz, iyi niyetli bir şekilde okulun bodrum kısmını boyayarak yenilemek istemiş. Normalde bu işin hafta sonu yapılması lazım. Kendisi de çalışmaların hızla bitmesi için dün gece saatlerine kadar okulda boyama yapmış. Ancak bu sabah devam eden boyamada kullanılan yağlı boya içerisindeki tiner ve boya kokusu, ilk belirlemelere göre okuldaki 8 öğrencimizi etkilemiş. Öğrenciler tedbiren ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kontrollerinin ardından ise taburcu edildiler. Biz konu hakkında gerekli incelemeyi başlattık" dedi.

İHA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Erzurum'da kazaya karışan inek 18 aydır gözaltında

Erzurum'da kazaya karışan inek 18 aydır gözaltında
53 lirasının peşine düşen adamın hikayesi sosyal medyayı salladı

53 lirasının peşine düşen adamın hikayesi sosyal medyayı salladı
Türk sinema tarihinde bir ilk! Yerli filmler para bastı ​

Türk sinema tarihinde bir ilk! Yerli filmler para bastı ​
Kendine hayran bırakan dünyanın en etkileyici 10 doğa olayı

Kendine hayran bırakan dünyanın en etkileyici 10 doğa olayı
Afrin şehidinin cenazesinde yürek yakan tesadüf!

Afrin şehidinin cenazesinde yürek yakan tesadüf!
Sahte savcının dolandırdığı altınlar çamaşırından çıktı

Sahte savcının dolandırdığı altınlar çamaşırından çıktı
Musul'da çocuklarını eve gömmek zorunda kaldı

Musul'da çocuklarını eve gömmek zorunda kaldı
'Uzun boylu insanlar daha mutlu'

'Uzun boylu insanlar daha mutlu'
Brezilya'da yeni moda! 'Mükemmel bronzlaşma'

Brezilya'da yeni moda! 'Mükemmel bronzlaşma'
Elini kanlar içinde bıraktı ama o, kediyi bırakmadı

Elini kanlar içinde bıraktı ama o, kediyi bırakmadı
En iyi 10 Japon animesini Kerem Akça seçti.

En iyi 10 Japon animesini Kerem Akça seçti.