Ders çalışırken uyumamak içtiği ilaç, karaciğerini iflas ettirdi

'OLAYLARIN BU AŞAMAYA GELECEĞİNİ TAHMİN ETMEDİM'

'VİZELER İÇİN KİTAP OKUMAM GEREKİYORDU'

'UYARICI İLAÇ ALMAYIN'

Konya’da Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Felsefe Bölümü 3. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Osman Bakar, sınavlara hazırlandığı sırada dikkat etkisini artırmak için uyarıcı bir ilaç aldı.Aldığı ilacın etkisiyle rahatsızlanan Osman Bakar, hemen hastaneye başvurdu. Tedavi için daha sonra Ankara’ya gelen Osman Bakar, durumunun ağırlaşması üzerine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Yoğun Bakım Kliniği'ne yatırıldı.Karaciğer yetmezliği teşhisi koyulan ve hakkında Türkiye genelinde acil organ nakli çağrısı yapılan Osman Bakar, annesinden alınan karaciğerle sağlığına kavuştu.Osman Bakar, vizelere hazırlanırken okuma listesindeki kitapları bitirebilmek için dikkat toplayıcı bir ilaç aldığını anlattı. Osman Bakar, "İlacı aldıktan sonra gözlerimde sarılık oluştu. Önce Karaman Devlet Hastanesi'ne başvurdum sonra beni Konya Meram’a sevk ettiler. Ailem de Ankara’da yaşadığı için tedavi sürecim için Ankara’ya geldim" dedi.Ankara’daki tedavisi sırasında durumunun giderek ağırlaştığını ve nakil ihtiyacının ortaya çıktığını anlatan Osman Bakar, "Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yoğun bakımdaydım. Bu sırada nakil ihtiyacım oldu. Annem de hemen donör oldu. Olayların bu aşamaya geleceğini, karaciğerimi çökertecek kadar etkili olacağını tahmin etmiyordum" diye konuştu.Evli olduğunu ve eşinin de aynı bölümde öğrenci olduğunu ifade eden Osman Bakar şunları dile getirdi: "Kullandığım ilacı eşim de alıyordu ve ona bir şey olmuyordu. ’Bana da bir şey olmaz’ diyerek cesaretle içtim. O da beni buraya kadar getirdi. Okulumun da iki dönem uzamasına neden oldu. Yapacak bir şey yok. Vizeler için toplamda 12kitap okumam gerekiyordu. Onu da bitirmek için zamana ihtiyacım vardı. Hem çalışıyorum hem de okuyorum. Bir kafede kahve yapıyorum. Çok kısa bir aralığım vardı. O kısa aralıkta okuyabilmek için böyle bir yola başvurdum. O da başıma iş açtı" ifadelerini kullandı.Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Müdürü Prof.Dr. Erdal Birol Bostancı, uyarıcı ilaç kullanımını doğru bulmadıklarını söyledi. Osman Bakar’ın hastaneye geldiğinde konuşamadığını, ailesinin de sınavlara hazırlanırken ilaç aldığını söylediğini aktararak şunları kaydetti:Gastroentereloji Uzmanı Prof.Dr. Meral Akdoğan, bilinçsiz kullanılan ilaçların sadece karaciğeri değil böbrekleri de etkilediğine dikkati çekerek, "Kullandığımız ilaçların en azından çok masum olmadığını her zaman bilmemiz gerekiyor. Endikasyon dahilinde ilaçlar kullanılacak. İlaç kullanırken hissettiğiniz farklı bir tablo oluyorsa mutlaka hekime başvurmak gerekiyor" diye konuştu.