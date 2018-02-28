Ders kitabı arasında uyuşturucu ele geçirildi

DERS KİTAPLARININ ARASINDA UYUŞTURUCU

Erdinç Şahin

İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana'da merkez ilçelere bağlı 12 mahallede, uyuşturucu satıcılarına yönelik baskın düzenledi.Operasyonda, bazı şüphelilerin evlerindeki ders kitaplarının arasında uyuşturucu bulundu. Aramalarda ayrıca, 1324 uyuşturucu hap, 275 gram kokain, 1 kilo 250 gram esrar, 370 gram toz esrar ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Şüphelilerin üzerinde de uyuşturucu satışından el edildiği değerlendirilen 3 bin 665 lira çıktı. Operasyonlarda gözaltına alınan 34 şüpheliden 13'ü çıkarıldıkları mahkeceme tutuklandı.