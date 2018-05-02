Derse girişte ışıklı pano sistemi

Senim Tanay

Nehir Güzel’in okula uyguladığı sistemle derse girişlerde ilk olarak ışıklı panoda 1 ve 2’nci sınıflar için buton yanıyor ve okula ilk olarak minik öğrenciler giriyor. Bir dakika sonra ise 3 ve 4’üncü sınıflar için devreye giren sistemle çocukların kapıdan girişlerinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilirken, gelecek yaşamlarında da kurallara uyma noktasında temel oluşturulması hedefleniyor.Sistemle ilgili bilgi veren Nehir Güzel,dedi.