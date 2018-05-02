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Derse girişte ışıklı pano sistemi

Bayburt Mahmut Kemal Yanbeğ İlkokulu sınıf öğretmeni Nehir Güzel, öğrencilerin teneffüsten derse girişlerin yaşadığı olumsuzlukları ortadan kaldırmak için üniversite öğrencilerinden de destek alarak ışıklı pano sistemi geliştirdi

02 Mayıs 2018, Çarşamba 17:17
Derse girişte ışıklı pano sistemi
Nehir  Güzel’in okula uyguladığı sistemle derse girişlerde ilk olarak ışıklı panoda 1 ve 2’nci sınıflar için buton yanıyor ve okula ilk olarak minik öğrenciler giriyor. Bir dakika sonra ise 3 ve 4’üncü sınıflar için devreye giren sistemle çocukların kapıdan girişlerinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilirken, gelecek yaşamlarında da kurallara uyma noktasında temel oluşturulması hedefleniyor.

Sistemle ilgili bilgi veren Nehir Güzel, “Yaptığımız projenin çıkış amacı öğrencilerin teneffüs bitiminde okula girerken bir düzen ve disiplin içerisinde küçüklerine saygı göstererek sınıflarına girmelerini sağlıyor. Bu projeyle çocuklarımıza ileriki yaşlarında kurallara uyma ve birbirlerinin haklarına saygı gösterme konusunda temel oluşturacağını da hedefledik. Projenin çalışma prensibi ise teneffüsten sonra otomatik olarak 1 ve 2’nci sınıflar butonu yanıyor. Bir dakika sürüyor. sonrasında ise 3 ve 4’üncü sınıflar butonu yanıyor ve onlarda sınıflarına giriyorlar” dedi.


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