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Derya Şensoy-Sarp Levendoğlu aşkını 'mont' ele verdi

Oyuncu çiftin aşkı doludizgin devam ediyor. Öyle ki Sarp Levendoğlu (36) nereye, sevgilisi Derya Şensoy (28) oraya gidiyor
 

Derya Şensoy-Sarp Levendoğlu aşkını 'mont' ele verdi
Kite sörf tutkunu olan Sarp Levendoğlu, geçtiğimiz gün dondurucu soğuğa rağmen Kilyos'ta denize girmişti. Sevgilisiyle Kilyos'a giden Derya Şensoy ise yakışıklı oyuncuyu kıyıdan izledi.

Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; bir ara çok üşüyen Derya Şensoy, sevgilisinin montunu giyip ısınmaya çalıştı.

Güzel oyuncu, Levendoğlu ile fotoğrafını paylaşmaktan kaçınsa da aşkının montuyla çekilen videosunu yayınlayarak herkese ilişkinin devam ettiğini ilan etmiş oldu.

Derya Şensoy, meslektaşı Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu'nın evliliğinin bitmesinin nedeni olarak gösterilmişti.
 


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