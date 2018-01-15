 Derya Uluğ sevgilisi Asil Gök ile önceki akşam Bebek’teki Angie Bar’da eğlendi. Çıkışta gösterdiği agresif tavırlarıyla tüm dikkatleri üstüne çeken Derya Uluğ sosyal medyadanın diline düştü. Sosyal medyada Derya Uluğ için  'İçinden canavar çıktı', 'Bu ne çirkin tavır!' şeklinde yorumlar yapılmaya başlandı. Haliyle Derya'nın hayatı ev kariyeri de merak edilmeye başlandı. Peki Derya Uluğ kimdir? İşte detaylar..." />

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Derya Uluğ çıldırdı: İçinden canavar çıktı!

Okyanus ve Canavar şarkılarıyla şöhret olan popçu Derya Uluğ sevgilisi Asil Gök ile önceki akşam Bebek’teki Angie Bar’da eğlendi. Çıkışta gösterdiği agresif tavırlarıyla tüm dikkatleri üstüne çeken Derya Uluğ sosyal medyadanın diline düştü. Sosyal medyada Derya Uluğ için  'İçinden canavar çıktı', 'Bu ne çirkin tavır!' şeklinde yorumlar yapılmaya başlandı. Haliyle Derya'nın hayatı ev kariyeri de merak edilmeye başlandı. Peki Derya Uluğ kimdir? İşte detaylar...

15 Ocak 2018, Pazartesi 14:50
Derya Uluğ çıldırdı: İçinden canavar çıktı!
Derya Uluğ ve sevgilisi gece yarısı kulüpten çıktı. Araçlarına doğru yürürken bir anda flaşlar patladı.  Çevresine karşı her zaman kibar bir tavır içinde olan Derya Uluğ çıldırdı. Muhabirlere “Defolup gidin, çekmeyin beni” diye bağırdı, yüzünü sakladı.


'PİŞMAN OLACAKSIN'


Derya Uluğ’un sevgilisi Asil Gök araya girdi. “Aşkım böyle yapma. Bak yarın pişman olacaksın” diye uyarıda bulundu.

Bu sözlere aldırış etmeyen popçu şöyle bağırdı: “Ne pişmanlığı ya? B.k mu var çekiyorlar. Kovalayın şunları.”

Derya Uluğ’un içinden ‘Canavar’ çıkmış gibiydi. Sevgilisi Asil Gök bile olup bitene şaştı. Kulübün korumaları Derya Uluğ’a eşlik etti. Popçu, çiçekçiyi bile azarladı.



Öte yandan Derya Uluğ'a 'İçinden canavar çıktı' yorumlarının yapılmasının nedeni ise şarkıcının 'Canavar' isimli bir şarkısının bulunması.

DERYA ULUĞ KİMDİR?

Aslen İzmir’li olan Derya Uluğ, 21 Şubat 1986’da doğdu. Çok küçük yaşlardan beri müziğe ilgi duyan güzel şarkıcı, daha 8 yaşındayken ses yarışmasına katıldı.  Muğla Üniversitesi'nde Müzik Öğretmenliği bölümünü okuyan İzmirli şarkıcı, Haliç Üniversitesi devlet konservatuvarında yüksek lisans yaptı.3 yıl Ebru Gündeş'in vokalistliğini yapan Derya Uluğ, edindiği tecrübenin ardından kendi albümünü çıkarmak üzere sanatçının yanından ayrıldı ve büyük bir çıkış yakalamasını sağlayan Okyanus isimli single'ı çıkardı. Derya Uluğ, 13 Kasım 2016'da düzenlenen 43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Solist" ödülünü kazandı. 



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