Derya Uluğ çıldırdı: İçinden canavar çıktı!



'PİŞMAN OLACAKSIN'

DERYA ULUĞ KİMDİR?

Derya Uluğ'dan basın mensuplarına çirkin sözler

Derya Uluğ: Çirkin olup uzun yaşamak isterdim

Derya Uluğ: Çirkin olup uzun yaşamak isterdim

Elif Bayram

ve sevgilisi gece yarısı kulüpten çıktı. Araçlarına doğru yürürken bir anda flaşlar patladı. Çevresine karşı her zaman kibar bir tavır içinde olançıldırdı. Muhabirlere “Defolup gidin, çekmeyin beni” diye bağırdı, yüzünü sakladı.’un sevgilisiaraya girdi. “Aşkım böyle yapma. Bak yarın pişman olacaksın” diye uyarıda bulundu.Bu sözlere aldırış etmeyen popçu şöyle bağırdı: “Ne pişmanlığı ya? B.k mu var çekiyorlar. Kovalayın şunları.”’un içinden ‘Canavar’ çıkmış gibiydi. Sevgilisibile olup bitene şaştı. Kulübün korumaları’a eşlik etti. Popçu, çiçekçiyi bile azarladı.Öte yandan Derya Uluğ'a 'İçinden canavar çıktı' yorumlarının yapılmasının nedeni ise şarkıcının 'Canavar' isimli bir şarkısının bulunması.Aslen İzmir’li olan Derya Uluğ, 21 Şubat 1986’da doğdu. Çok küçük yaşlardan beri müziğe ilgi duyan güzel şarkıcı, daha 8 yaşındayken ses yarışmasına katıldı. Muğla Üniversitesi'nde Müzik Öğretmenliği bölümünü okuyan İzmirli şarkıcı, Haliç Üniversitesi devlet konservatuvarında yüksek lisans yaptı.3 yıl Ebru Gündeş'in vokalistliğini yapan Derya Uluğ, edindiği tecrübenin ardından kendi albümünü çıkarmak üzere sanatçının yanından ayrıldı ve büyük bir çıkış yakalamasını sağlayan Okyanus isimli single'ı çıkardı. Derya Uluğ, 13 Kasım 2016'da düzenlenen 43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Solist" ödülünü kazandı.