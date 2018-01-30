Deterjan kapsüllerine çocuk önlemi... Artık böyle satılacak

'AMAÇ ÇOCUKLARIN İLGİSİNİN ÖNÜNE GEÇMEK'

'İNSAN SAĞLIĞI EN ÜST DÜZEYDE KORUNACAK'

FOSFAT KULLANIMINA KISITLAMA

Senim Tanay

, 27 Ocak'ta yürürlüğe giren yenilar Hakkında Yönetmelik" ile ilgili yazılı açıklama yaptı.O yönetmeliğe göre kapsül deterjanlar artık ambalajla satılmak zorunda olacak.Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Bu ambalajların opak ve mat görünümlü olması sağlanarak çocukların ilgisini çekmeyecek şekilde piyasaya arzı yapılacak ve böylelikle olası kazaların ve zehirlenmelerin önüne geçilebilecek" dedi.Düzenleme, piyasaya arz edilen deterjanların ve deterjanlarda kullanılan yüzey aktif maddelerinin, insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı yüksek seviyede koruma sağlamak ve serbest dolaşımlarını temin etmek üzere hazırlandı.AB mevzuatıyla birebir uyumlu hazırlanan yönetmelikle bürokrasi azaltılarak sanayiciye ve ihracatçıya kolaylaştırıcı hükümler getirildi. Bundan böyle Bakanlığa bildirim yerine piyasa gözetimine ve denetimine ağırlık verilecek.Gümrük ve Ticaret Bakanı BülentTüfenkci, bulaşık deterjanlarında fosfat kullanımının kısıtlandığını söylerek sözlerini şöyle sürdürdü:"Aerosol kap içinde bulunan temizlik ürünlerinde uçucu organik bileşiklerin kullanımına limit getiriliyor. Benzen kullanımıyla ilgili de kısıtlama mevcut. Deterjan ambalajlarında tüketicinin doğru bilgilendirilmesi sağlanacak."