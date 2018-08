Detroit Become Human satışları 2 milyona yaklaştı

Quantic Dream tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz Mayıs ayının sonlarına doğru satışa sunulan Detroit Become Human’ın satış rakamlarına ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı. Ülkemizde de Türkçe alt yazı desteği ile raflardaki yerini alan oyun, ilk iki haftasında 1 milyon kopya satmayı başarmıştı.

20 MİLYON SAATTEN FAZLA OYNANDI

Quantic Dream geçtiğimiz gün resmi Twitter hesabı üzerinde Detroit Become Human ile ilgili bazı bilgiler paylaştı. Yapımcı stüdyonun verdiği bilgilere göre, Detroit Become Human şimdiye kadar 1.5 milyondan fazla oyuncu tarafından oynandı. Ayrıca oyun toplamda 20 milyon saatten fazla oynanmış.

İKİNCİ EL SATANLAR DA OLABİLİR

Elbette burada önemli bir nokta var. Verilen 1.5 milyon sayısı tam olarak oyunun satış rakamlarını ifade etmiyor olabilir. Keza oyunu oynayıp daha sonra arkadaşlarına verenler ya da 2. el olarak satanlar da olabilir.

1 BUÇUK MİLYONA YAKIN SATIŞ

Ayrıca PlayStation’da bulunan aile hesabı sayesinde 1 oyunu iki farklı kullanıcı rahatlıkla oynayabiliyor. Yani “1.5 milyondan fazla oyuncu oynadı” ifadesinden oyunun satış rakamına ulaşmak biraz zor. Fakat yine de oyunun 1.5 milyona yakın sattığını söyleyebiliriz.

2.8 MİLYON KOPYA

Bu arada dip not olarak belirtelim. Daha önceden Quantic Dream tarafından PS4’e özel olarak geliştirilen oyunlardan Heavy Rain 5.3 milyon, Beyond Two Souls ise 2.8 milyon kopya satmayı başarmıştı.