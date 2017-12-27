İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor

SON DAKİKA

Dev AVM 1 milyar 361 milyon liraya satıldı

Emlak Konut, İstanbul'daki dev AVM'nin satışı ile ilgili Borsa İstanbul'a bildirimde bulundu. Yapılan bildirime göre 471 bağımsız bölümün olduğu AVM 1 milyar 361 milyon 898 bin TL'ye satıldı

Dev AVM 1 milyar 361 milyon liraya satıldı
Konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Metropol İstanbul projesinde toplam 103.020,33 m2 brüt satılabilir alana sahip; 471 adet bağımsız bölümden oluşan AVM, KDV hariç 1.154.150.847,46 TL (KDV dahil 1.361.898.000 TL) bedelle satılmıştır.

Söz konusu satışın Emlak Konut payı tutarı 587.658.987 TL (KDV Dahil) dir. Emlak Konut payının 114.347.500 TL si peşin kalan 473.311.487 TL, 27 eşit taksitte tahsil edilecektir."
İzmir'in köklü şirketi Rus milyardere satıldı

İzmir'in köklü şirketi Rus milyardere satıldı
Son dakika! Dolar çok sert düşüyor

Son dakika! Dolar çok sert düşüyor
Elektriğe yüzde 8.8 zam geldi

Elektriğe yüzde 8.8 zam geldi
Aşı ve küpe uygulama ücretleri 1 kuruş olacak

Aşı ve küpe uygulama ücretleri 1 kuruş olacak
İşte Türkiye'nin en zenginlerinin memleketleri

İşte Türkiye'nin en zenginlerinin memleketleri
Milli Piyango büyük ikramiyesiyle nereden kaç ev alınır?

Milli Piyango büyük ikramiyesiyle nereden kaç ev alınır?
İnternetten kartla alışverişe onay süresi uzatıldı

İnternetten kartla alışverişe onay süresi uzatıldı
TEM'de 2.5 kilometreye 18 lira ücret!

TEM'de 2.5 kilometreye 18 lira ücret!
Kartalkaya Kayak Merkezindeki otellerde doluluk yüzde 100'e ulaştı

Kartalkaya Kayak Merkezindeki otellerde doluluk yüzde 100'e ulaştı
G4S'nin Türkiye'de güvenlik sektöründeki yeri

G4S'nin Türkiye'de güvenlik sektöründeki yeri
Milli Piyango 2018 Yılbaşı özel çekiliş sonuçları (2018 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları sorgulama)

Milli Piyango 2018 Yılbaşı özel çekiliş sonuçları (2018 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları sorgulama)