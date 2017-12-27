Dev AVM 1 milyar 361 milyon liraya satıldı

Emlak Konut, İstanbul'daki dev AVM'nin satışı ile ilgili Borsa İstanbul'a bildirimde bulundu. Yapılan bildirime göre 471 bağımsız bölümün olduğu AVM 1 milyar 361 milyon 898 bin TL'ye satıldı