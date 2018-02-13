Dev buluşma: Obra ve Ataman bir araya gelecek

EŞLEŞMELER İSE ŞÖYLE:

Erdinç Şahin

’nde ilk yarıyı ilk 8’de bitiren takımların yer alacağıbaşlayacak.8 takımın temsilcileri basın toplantısında buluşacak. En önemli eşleşmeolacak. Fenerbahçe’nin Efes’i 100-74 yendiği maçta Fener’in 100. sayıyı bulması için Obradovic’in iki faul yaptırması, Efes’in coachu Ergin Ataman’la gerilim dolu anlar yaşamalarına neden olmuştu.Bu iki coach, bugün toplantıda bir araya gelecek. Ataman’ın son açıklamaları sonrası buluşma merakla bekleniyor. Kupada çeyrek final eşleşmeleri şöyle: Yarın: 16.00 Eskişehir Basket-Darüşşafaka, 20.00 Fenerbahçe Doğuş-Anadolu Efes. 15 Şubat: 16.00 Tofaş-Sakarya BŞB, 20.00 Beşiktaş Sompo Japan-Banvit.