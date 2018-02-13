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Dev buluşma: Obra ve Ataman bir araya gelecek

Fenerbahçe’nin coachu Obradovic’in, Efes’le oynadıkları son maçta 100.sayıyı attırmak için 2 faul yaptırması, Ergin Ataman’ı fena germişti. İşte bu iki isim, bugün Türkiye Kupası maçı öncesi basın toplantısına birlikte çıkacak.

Dev buluşma: Obra ve Ataman bir araya gelecek
Tahincioğlu Basketbol Ligi’nde ilk yarıyı ilk 8’de bitiren takımların yer alacağı PTT Erkekler Türkiye Kupası, yarın Sinan Erdem Spor Salonu’nda başlayacak.

8 takımın temsilcileri basın toplantısında buluşacak. En önemli eşleşme Fenerbahçe Doğuş-Anadolu Efes olacak. Fenerbahçe’nin Efes’i 100-74 yendiği maçta Fener’in 100. sayıyı bulması için Obradovic’in iki faul yaptırması, Efes’in coachu Ergin Ataman’la gerilim dolu anlar yaşamalarına neden olmuştu.
 

EŞLEŞMELER İSE ŞÖYLE:


Bu iki coach, bugün toplantıda bir araya gelecek. Ataman’ın son açıklamaları sonrası buluşma merakla bekleniyor. Kupada çeyrek final eşleşmeleri şöyle: Yarın: 16.00 Eskişehir Basket-Darüşşafaka, 20.00 Fenerbahçe Doğuş-Anadolu Efes. 15 Şubat: 16.00 Tofaş-Sakarya BŞB, 20.00 Beşiktaş Sompo Japan-Banvit.


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