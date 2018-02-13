Dev buluşma: Obra ve Ataman bir araya gelecek

Tahincioğlu Basketbol Ligi
’nde ilk yarıyı ilk 8’de bitiren takımların yer alacağı PTT Erkekler Türkiye Kupası, yarın Sinan Erdem Spor Salonu’nda
başlayacak.
8 takımın temsilcileri basın toplantısında buluşacak. En önemli eşleşme Fenerbahçe Doğuş-Anadolu Efes
olacak. Fenerbahçe’nin Efes’i 100-74 yendiği maçta Fener’in 100. sayıyı bulması için Obradovic’in iki faul yaptırması, Efes’in coachu Ergin Ataman’la gerilim dolu anlar yaşamalarına neden olmuştu.
EŞLEŞMELER İSE ŞÖYLE:
Bu iki coach, bugün toplantıda bir araya gelecek. Ataman’ın son açıklamaları sonrası buluşma merakla bekleniyor. Kupada çeyrek final eşleşmeleri şöyle: Yarın: 16.00 Eskişehir Basket-Darüşşafaka, 20.00 Fenerbahçe Doğuş-Anadolu Efes. 15 Şubat: 16.00 Tofaş-Sakarya BŞB, 20.00 Beşiktaş Sompo Japan-Banvit.
Erdinç Şahin