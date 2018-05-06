Yeme & İçme Etkinlik Kültür Sanat Sinema Doğa Seyahat Müzik Kitap

Dev kayalar Sivaslı köylüleri tedirgin ediyor

Sivas'ın merkeze bağlı Kartalca köyünde yaşayan vatandaşlar köyün etrafındaki kayalardan dolayı tedirgin günler yaşıyor. AFAD ekipleri köyde çelik halatlarla önlem alsa da köylüler korku dolu günler geçirdiklerini belirtiyor
 

Dev kayalar Sivaslı köylüleri tedirgin ediyor
Köyün üzerinde bulunan dev kayalar köy sakinlerinin korku içerisinde yaşamasına neden oluyor. 

Sivas merkeze bağlı Kartalca köyü sakinleri köylerinin üzerinde bulunan dev kayalar yüzünden gergin günler geçiriyor. Köyün hemen ardında bulunan yamaçtaki dev kayalar, geçtiğimiz yıllarda çatlayıp köye kaya parçaları düşmeye başlayınca Sivas Valiliği'nden yardım istendi. AFAD tarafından yapılan teknik inceleme ile yamaç ve dev kayalar tamamen çelik ağ içerisine alınarak kaya düşmeleri önlendi. Sistemin güvenli olmasına rağmen köy sakinleri, ortaya çıkan ürkütücü görüntü nedeni ile korku içerisinde yaşıyor. Çelik ağ sisteminin kendilerine güven vermediğini belirten köy sakinleri huzursuz olduklarını dile getirip daha güven veren bir sistem kurulmasını talep ediyor.

İHA'ya konuyla ilgili açıklama yapan köy muhtarı Emin Seçkiner, köyde huzursuz olduklarını belirtip, “Valiliğimize bu tedbiri aldığı için teşekkür ediyoruz. Ancak bu tedbirin bu kayaları tutacağından emin değiliz. Biz yine korku içerisinde yaşıyoruz. Kayaların altı bomboş. İnce çelik bir halatla tutuluyorlar. Bu nedenle sıkıntılı ve huzursuzuz. Daha güvenli bir önlem alınmasını istiyoruz. Bu kayaların altı boşalmaya devam ediyor. Boşaldıkça da kayalar hareket ediyor. Eğer daha sağlıklı bir tedbir alınmazsa burada can kaybı yaşanabilir.”dedi.


Köy sakinlerinden Emrah Şimşek ise yaptığı açıklamada, korkularının sürdüğünü ifade edip, “Benim evim hemen kayaların altında. Burada bu tedbir alındı ama endişelerimizin giderilmesi açısından hiçbir faydası olmadı. Tedbir alındıktan sonra kaya düşmedi. Ancak korku ile yaşıyoruz.” diye konuştu.

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

TSK 'Kasırga' ile artık çok daha güçlü

TSK 'Kasırga' ile artık çok daha güçlü
Ardahan'da domuz sürüsü görüntülendi

Ardahan'da domuz sürüsü görüntülendi
Kuşadası'nda köprülü kavşaklar şelaleye döndü

Kuşadası'nda köprülü kavşaklar şelaleye döndü
Kuşadası’nda köprülü kavşaklar şelaleye döndü

Kuşadası’nda köprülü kavşaklar şelaleye döndü
Caddeyi basan arılar yaya trafiğini altüst etti

Caddeyi basan arılar yaya trafiğini altüst etti
Longoz kızıla boyandı

Longoz kızıla boyandı
Sihirbaz yine gösterisinin sırrını açıkladı

Sihirbaz yine gösterisinin sırrını açıkladı
Dünyanın en sessiz 5 yeri

Dünyanın en sessiz 5 yeri
Gökyüzünden Türkiye

Gökyüzünden Türkiye
Gastronomi kenti Gaziantep'te ulusal yemek yarışması

Gastronomi kenti Gaziantep'te ulusal yemek yarışması
Büyük dönüşüm geçirip çirkin ördek yavrusuyken kuğuya dönüşen 20 insan

Büyük dönüşüm geçirip çirkin ördek yavrusuyken kuğuya dönüşen 20 insan