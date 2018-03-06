Yeme & İçme Etkinlik Kültür Sanat Sinema Doğa Seyahat Müzik Kitap

Dev kurşun balığı görenleri hayrete düşürüyor

Malatya Balık Pazarı’ndaki dev kurşun balığı görenleri hayrete düşürüyor. 

Dev kurşun balığı görenleri hayrete düşürüyor
Karakaya Barajı’nda balıkçıların ağına takılan 2 metre uzunluğunda ve 153 Kilo ağırlığındaki kurşun balığı Malatya Balık Pazarı’nda sergilenmeye başlandı. Dev misafire vatandaşlar büyük ilgi gösterirken bazı vatandaşlar dev balığın yanında fotoğraf çektirdi bazı vatandaşlar da balığın tadına bakmak için sipariş verdi.

Vatandaşların ilgisinden gayet memnun olduğunu ifade eden balıkçı esnafı, balığın bu sabah ellerine ulaştığını belirtti. Esnaf Osman Uçar, balığı biraz sergiledikten sonra parçalayıp satacaklarını aktararak, tadının da çok lezzetli olacağını söyledi.



Bir diğer esnaf İzzet Ağa, balığı kendisinin tutuğunu kaydederek, balığın pazara gelen en büyük balıklardan biri olduğunu belirtti. 

Balığı görünce çok şaşırdıklarını söyleyen vatandaşlar da, balığın tadına çok bakmayı istediklerini dile getirdiler. 

DHA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Kilosu 14 bin lira olan trüf mantarı nasıl toplanır? (Trüf mantarı toplama izni nasıl alınır)

Kilosu 14 bin lira olan trüf mantarı nasıl toplanır? (Trüf mantarı toplama izni nasıl alınır)

Adana'da tuvalet çukuru kazarken mozaik buldu!

Adana'da tuvalet çukuru kazarken mozaik buldu!
Kont Drakula Tokat Kalesi'nde 4 yıl esir tutuldu

Kont Drakula Tokat Kalesi'nde 4 yıl esir tutuldu
Küçük oteller için rezervasyon başladı

Küçük oteller için rezervasyon başladı
Yatalak annesine hem hakaretler etti hem kameraya aldı

Yatalak annesine hem hakaretler etti hem kameraya aldı
Kadıköy'de tonlarca demirin altında can pazarı

Kadıköy'de tonlarca demirin altında can pazarı
70 yaşındaki adam erkek lise öğrencisini taciz etti

70 yaşındaki adam erkek lise öğrencisini taciz etti
Alzheimer hastası yaşlı adam kayboldu

Alzheimer hastası yaşlı adam kayboldu
ABD'de Türk akademisyene başarı ödülü

ABD'de Türk akademisyene başarı ödülü
Atatürk'ün naaşını gören 9 kişi belgesel çekimleri başlamadan hayatını kaybetti

Atatürk'ün naaşını gören 9 kişi belgesel çekimleri başlamadan hayatını kaybetti
'Bir kereden bir şey olmaz' diye başladı 7 yılda bıraktı

'Bir kereden bir şey olmaz' diye başladı 7 yılda bıraktı