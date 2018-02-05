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Dev petrol platformu tekrar Boğaz'da

İstanbul Boğazı'ndan geçtiğimiz çarşamba günü geçmeyi deneyen ancak başarılı olamayan dev petrol platformu bu sabah tekrar Boğaz'a girdi.
 

Dev petrol platformu tekrar Boğaz'da
Geçtiğimiz çarşamba günü 10.45 sıralarında Marmara denizinden İstanbul Boğazı'na giriş yaparak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yaklaştığı sırada duran platformun alçaltılması için su çekme işlemi yapılmış fakat başarılı olunamamıştı. Panama bayraklı "GSP Saturn" isimli dev petrol platformunun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçişi havadan görüntülendi. Platform köprüye yakın geçerken çekilen görüntüler, boğaz manzarasıyla birleşince ortaya muhteşem görüntüler çıktı.



5 bin 235 groston ağırlığında, 52.4 metre uzunluğunda ve 110 metre yüksekliğindeki 'GSP Saturn' isimli Panama bayraklı dev petrol platformu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçti. Dev petrol platformu geçtiğimiz günlerde boğazdan geçişini tamamlayamamış ve Marmara açıklarında demirlemişti. Yaklaşık bir haftanın ardından dev petrol platformu bugün yeniden boğaza girdi. İstanbul Boğazı'na giren petrol platformunun geçişi havadan görüntülendi. Dev platformun köprüye yakın geçmesi ve boğaz manzarası muhteşem görüntülere sahne oldu.


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