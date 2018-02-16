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Dev platform, Çanakkale Boğazı'nı kapattı

Çanakkale Boğazı, Bahama bayraklı 88 metre yüksekliğinde, 66 metre uzunluğundaki 'DEBORAH' adlı petrol platformunun geçiş sırasında tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı

Dev platform, Çanakkale Boğazı'nı kapattı
İstanbul'un Tuzla Limanı'ndan, İzmir'in Aliağa Limanına giden Bahama bandıralı 'DEBORAH' adlı petrol platformu, saat 12.15 sıralarında Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-1' ve 'Kurtarma-10' ile 'Türkeli' ve 'Yumurtalık' isimli römorkörlerin eşlik ettiği dev platform, Boğaz'ın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 13.45 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden dev platformun geçişini sahildeki vatandaşlar, meraklı gözlerle izledi.

Bahama bayraklı, 88 metre yüksekliğinde, 66 metre uzunluğunda ve 22 bin 604 groston ağırlığındaki 'DEBORAH' adlı petrol platformunun geçişi sırasında Çanakkale Boğazı, Ege Denizi yönünden Marmara Denizi'ne doğru tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.
 


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