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Devler Emre Can'ın peşine düştü

Ara transfer döneminde beklentilerin aksine Liverpool'da kalan Emre Can'a Juventus'un yanı sıra Avrupa'nın başka büyük kulüplerinin de talip olduğu öğrenildi.

Devler Emre Can'ın peşine düştü
Ocak ayı transfer döneminde Juventus'a imza atacağı konuşulan ancak sezon sonuna kadar Liverpool'da kalmaya devam eden Emre Can hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan basınından Tuttosport'un haberine göre Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu için Juve'nin yanı sıra Real MadridBayern Münih ve Manchester City gibi devler de devreye girdi.
 

EMRE MADRİD'i İSTİYOR


Haberde sezon sonunda Kırmızılar'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Emre'nin özellikle Real'den gelen teklife sıcak bakabileceği belirtildi.

Bu yıl Liverpool'la 32 resmi maçta boy gösteren Emre Can, takımına 5 gol ve 4 asistlik bir katkı sundu.


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