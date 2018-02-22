Devler Emre Can'ın peşine düştü

EMRE MADRİD'i İSTİYOR

Erdinç Şahin

Ocak ayı transfer döneminde'a imza atacağı konuşulan ancak sezon sonuna kadar'da kalmaya devam edenhakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.İtalyan basınından'un haberine göre Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu için Juve'nin yanı sıravegibi devler de devreye girdi.Haberde sezon sonunda Kırmızılar'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan'nin özellikle Real'den gelen teklife sıcak bakabileceği belirtildi.Bu yıl Liverpool'la 32 resmi maçta boy gösteren Emre Can, takımına 5 gol ve 4 asistlik bir katkı sundu.