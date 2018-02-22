Devler Emre Can'ın peşine düştü

Ocak ayı transfer döneminde Juventus
'a imza atacağı konuşulan ancak sezon sonuna kadar Liverpool
'da kalmaya devam eden Emre Can
hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan basınından Tuttosport
'un haberine göre Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu için Juve'nin yanı sıra Real Madrid
, Bayern Münih
ve Manchester City
gibi devler de devreye girdi.
EMRE MADRİD'i İSTİYOR
Haberde sezon sonunda Kırmızılar'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Emre
'nin özellikle Real'den gelen teklife sıcak bakabileceği belirtildi.
Bu yıl Liverpool'la 32 resmi maçta boy gösteren Emre Can, takımına 5 gol ve 4 asistlik bir katkı sundu.
Erdinç Şahin