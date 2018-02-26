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Devlerin çocukları teknolojiye mesafeli

 Üst düzey teknoloji yöneticileri çocuklarını akıllı cihazlara karşı mesafeli yetiştiriyor. İnternet, oyun ve sosyal medya için saat sınırlaması koyuyorlar. Gişişel gelişim ve sosyalleşme için aile sohpetlerine teknolojiyi asla dahil etmiyorlar

Devlerin çocukları teknolojiye mesafeli
Murat Gülderen / POSTA 

Dünya teknolojisine yön veren üst düzey yöneticiler bağımlılığa ve asosyalliğe karşı çocuklarının teknolojiyle bağlantısını kısıtlıyor. Akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve oyun konsolları ailelerin kontrolü altında çalışıyor ve çocuklarının bir şeyler yüklemelerine her zaman izin verilmiyor. 
 

MUSK ÖRNEK OLDU


Bu trend ABD'li ünlü girişimci Elon Musk'ın 5 yıl önce kurduğu okulla birlikte ağırlık kazandı. Musk çocukların gelişimi için müzakare ve uygulama eğitimlerinin ağırlıkta olduğu bir okul kurarak teknolojinin tek başına yeterli olmadığına dikkat çekti. Bill Gates de çocuklara telefon verme yaşının 14 olması gerektiğine vurgu yaptı. Tüm bunlar diğer üreticilere de örnek oldu. 
 

İÇERİK ENDİŞESİ 


Son dönemlerde çocukların tablet veya laptop kullanmaları daha çok ders, araştırma ve ödevlere odaklı olmaya başladı. Silikon Vadisi'nde yapılan araştırmalara göre ailelerin bir çoğu çocukların web üzerindeki sayısız tehlikeli içeriğe kolayca erişebilmesinden rahatsız. Milyar doları yöneten üst düzey yöneticiler bu konudaki yaklaşımlarını Posta'ya anlattı. 

Didem Duru (DELL Avrupa Afrika Sorumlusu): Teknolojinin aşırısı zarar... Benim kızım 16 yaşında oldu. Her zaman koyduğum kısıtlama sosyalleşme ortamlarında elinde teknolojik bir cihaz bulundurmayıp sohbete katılması... Daha küçük yaşlarda saat sınırı da koyardım. Sabahtan 1 saat civarı öğleden sonra da belli bir zaman dilimi... Aslında ben spor ve müziğin gelişimlerine çok büyük katkısı olduğuna ve hayatlarında olması gerektiğine çok inanıyorum. 

Filiz Akdede (HP Türkiye Müdürü):  Çocukların teknolojik yeniliklerden uzak kalması düşünülemez ancak sadece tüketici ya da izleyici olarak kalmak değil yazılım, kodlama ve eğitici oyunlar vb. ile çocuklarımızın donanımını zenginleştirmek daha doğru olur görüşündeyim. Kendi kızıma gelirsek; teknoloji kullanımını belli bir süre ile sınırlı tutmasını istiyoruz. Kendimiz de ailecek, akşam birlikte geçireceğimiz vakitlere teknolojiyi dahil etmemeye çalışıyoruz.

Emre Hantaloğlu (Lenovo Türkiye Müdürü): Çocuklarımızın teknolojiye eğlence amaçlı ayırdıkları zamanı disipline etmenin biz ebeveynlerin sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Çocuğumun teknolojiyi takip etmesini, iyi tanımasını ve eğitim amaçlı faydalanmasını önemsiyorum. 

Nilgün Şekerci (Psikilojik Danışman): İlköğretim döneminde dijital oyun ve eğlenceye maksimum 45 dakika ayrılmalı. Lise çağında ise 2 saat yeterli olacaktır. Türkiye’de interneti ilk kullanma yaşının son 5 yılda 2’ye düşmesi ve son birkaç yılda ortaya çıkan siber zorbalık, çocuklar için tehlike oluşturuyor. Ebeveynlerin neredeyse dörtte biri çocuklarının çevrimiçinde nelerle karşılaştığını bilmiyor. 


 


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