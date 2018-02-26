Devlerin çocukları teknolojiye mesafeli

Murat Gülderen / POSTA

MUSK ÖRNEK OLDU

İÇERİK ENDİŞESİ

Adem Özdoğan

Dünya teknolojisine yön veren üst düzey yöneticiler bağımlılığa ve asosyalliğe karşı çocuklarının teknolojiyle bağlantısını kısıtlıyor. Akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve oyun konsolları ailelerin kontrolü altında çalışıyor ve çocuklarının bir şeyler yüklemelerine her zaman izin verilmiyor.Bu trend ABD'li ünlü girişimci Elon Musk'ın 5 yıl önce kurduğu okulla birlikte ağırlık kazandı. Musk çocukların gelişimi için müzakare ve uygulama eğitimlerinin ağırlıkta olduğu bir okul kurarak teknolojinin tek başına yeterli olmadığına dikkat çekti. Bill Gates de çocuklara telefon verme yaşının 14 olması gerektiğine vurgu yaptı. Tüm bunlar diğer üreticilere de örnek oldu.Son dönemlerde çocukların tablet veya laptop kullanmaları daha çok ders, araştırma ve ödevlere odaklı olmaya başladı. Silikon Vadisi'nde yapılan araştırmalara göre ailelerin bir çoğu çocukların web üzerindeki sayısız tehlikeli içeriğe kolayca erişebilmesinden rahatsız. Milyar doları yöneten üst düzey yöneticiler bu konudaki yaklaşımlarını Posta'ya anlattı.Teknolojinin aşırısı zarar... Benim kızım 16 yaşında oldu. Her zaman koyduğum kısıtlama sosyalleşme ortamlarında elinde teknolojik bir cihaz bulundurmayıp sohbete katılması... Daha küçük yaşlarda saat sınırı da koyardım. Sabahtan 1 saat civarı öğleden sonra da belli bir zaman dilimi... Aslında ben spor ve müziğin gelişimlerine çok büyük katkısı olduğuna ve hayatlarında olması gerektiğine çok inanıyorum.Çocukların teknolojik yeniliklerden uzak kalması düşünülemez ancak sadece tüketici ya da izleyici olarak kalmak değil yazılım, kodlama ve eğitici oyunlar vb. ile çocuklarımızın donanımını zenginleştirmek daha doğru olur görüşündeyim. Kendi kızıma gelirsek; teknoloji kullanımını belli bir süre ile sınırlı tutmasını istiyoruz. Kendimiz de ailecek, akşam birlikte geçireceğimiz vakitlere teknolojiyi dahil etmemeye çalışıyoruz.Çocuklarımızın teknolojiye eğlence amaçlı ayırdıkları zamanı disipline etmenin biz ebeveynlerin sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Çocuğumun teknolojiyi takip etmesini, iyi tanımasını ve eğitim amaçlı faydalanmasını önemsiyorum.İlköğretim döneminde dijital oyun ve eğlenceye maksimum 45 dakika ayrılmalı. Lise çağında ise 2 saat yeterli olacaktır. Türkiye’de interneti ilk kullanma yaşının son 5 yılda 2’ye düşmesi ve son birkaç yılda ortaya çıkan siber zorbalık, çocuklar için tehlike oluşturuyor. Ebeveynlerin neredeyse dörtte biri çocuklarının çevrimiçinde nelerle karşılaştığını bilmiyor.