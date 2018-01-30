Devlet 14 yaşındaki çocuğu evlenmekten kurtardı

İHBAR DÜĞÜN GECESİ GELDİ

EVE BASKIN YAPILDI

İdil Janet Demiray

Aile Bakanlığı Mardin İl Müdürlüğü’nü önceki akşam 20.00’de arayan bir kişi “Kızıltepe’de 14 yaşındaki kız çocuğu D.K. zorla 24 yaşındaki M.A.İ. ile evlendirilecek. Düğün bu akşam” dedi. Bakanlık ve polis hemen kriz masası kurdu. Ellerinde sadece çocuk gelinin götürüldüğü kuaförün telefon numarası vardı. D.K.’nın teyzesi olduğu anlaşılan kuaför olayı inkar etti.Kız çocuğunu evlendirmeye çalışan aile üyeleri gözaltına alındı. Haklarında soruşturma başlatıldı.Ancak ekip ikna olmadı. Polis ilçedeki tüm düğün salonlarını takibe aldı. Utanç düğününün yapıldığı yer bulundu. Ancak yüzlerce davetlinin olduğu salondan D.K.’yı çıkarmak riskli bulundu. Düğün bitene kadar beklendi. Düğünden sonra çocuk ile M.A.İ.’nin götürüldüğü ev basıldı. Çocuk devlet korumasına alındı. Damat ile aile büyükleri gözaltında.