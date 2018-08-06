Devlet akaryakıtta 1.75 milyarlık vergiden feragat etti

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) benzin, motorin ve otogaz zamlarının vatandaşa yansıtılmaması uygulamasının mali sonuçlarını hesapladı. EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, uluslararası piyasa fiyatları ve kur artışlarının yol açtığı zam ihtiyacının, söz konusu ürünlerden alınan Özel Tüketim Vergisi’nde (ÖTV) yapılan indirimle karşılanmasını sağlayan eşel mobil sisteminin başlangıcından bugüne kadar devletin vergi kaybının 1 milyar 750 milyon liraya ulaştığını söyledi. EPGİS’in yaptığı hesaplamalara göre bugün itibariyle bu ürünlerde fiyat artışlarının pompaya yansımamasını sağlamak üzere indirilen ÖTV miktarları litre başına motorinde 31 kuruş, benzinde 42 kuruş, LPG otogazda 51 kuruş seviyesinde. Eğer zamlar mevcut sistem kapsamında ÖTV’den karşılanmasaydı, pompalardaki güncel fiyatlar bu tutarlar kadar yüksek olacaktı.

ENFLASYON ETKİSİ SINIRLADI

EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, bu uygulamayla sosyal devlet prensibi çerçevesinde halkın fiyat artışlarına karşı korunduğunu belirtti. Aktaş, eşel mobil sisteminin bir başka etkisinin enflasyonda yaşanacak daha hızlı bir yükselişi önlemek olduğunu da vurguladı. Aktaş, “Mevcut uygulama yürürlüğe sokulmamış olsa akaryakıt fiyatlarındaki artışın enflasyon üzerinde bozucu etkisi olacaktı” diye konuştu.

“DÖVİZ İSTİKRARI SAĞLANANA KADAR SÜRMELİ"

Devletin doğru zamanda atım atarak halkı ve makro ekonomik istikrarı koruduğunu belirten Aktaş, “Dolarda oluşan köpük ortadan kalkana kadar mevcut uygulamanın devam etmesini talep ediyoruz. Fiyatlar aşağı yönlü hareket ederse devletin vergi geliri eski seviyesine zaten dönecektir” dedi.