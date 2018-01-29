Devlet, Avrasya Tüneli için 123 milyon lira ödeyecek

İLK YIL 70 MİLYON DOLAR FAİZ ÖDEDİK



CUMHURBAŞKANI, İTFAİYE VE AMBULANSA ÜCRET YOK

İHLALLİ GEÇİŞLER YÜZDE 2.3'E

Adem Özdoğan

Hürriyet'ten Vahap Munyar'ın haberine göre; Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım AŞ’nin (ATAŞ) Üsküdar’daki merkezinde Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu ve Koreli CEO Sungjin Lee ile birlikteyiz. Arıoğlu, sunumuna ekrana yansıttığı iddialı hesapla girdi:- Avrasya Tüneli, birinci yılında zaman, yakıt, emisyon ve kaza malıyetleri açısından sürücülere ve ekonomiye toplam 1.2 milyar lira katkı sağladı.* 23 milyon saatlik zaman tasarrufu: 895 milyon lira kazanç* 30 bin ton yakıt tasarrufu: 286 milyon lira kazanç* 18 bin ton karbondioksit emisyonu azalımı: 23 milyon lira kazanç* 109 milyon araç-km azalması: 6.9 milyon lira kaza maliyeti tasarrufuHesabın iki kalemini kişi başına da ortaya koydu:- Sürücüler çift yönlü günlük geçişlerinde 17.72 lira yakıt, 25 lira zaman tasarrufu sağladı.Zaman tasarrufunun saat ve kişi başına 25 lira üzerinden hesaplanmasını yüksek bulduk, kaynağına sarıldı:- Hesaplar İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin verileri baz alınarak yapıldı. İBB de zaman tasarrufu hesaplarken aynı veriyi kullanıyor.- Avrasya Tüneli’nden geçen kadar geçmeyenler de yararlanmış oldu. Çünkü, tünel devreye girince 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde rahatlama yaşandı.Tünelin 2017’yi 15.6 milyon araç geçişi ile geride bıraktığını kaydetti:- Bize verilen garanti, yıllık 25.6 milyon araca denk geliyor. Bu durumda geçen yıl 10 milyon araçlık eksik geçiş söz konusu. Bu araçların bedelini devlet bize ödeyecek. Garanti kapsamında devletten 123 milyon lira alacağız.- Belirlenen günlük geçmesi gereken araç sayısı 68 bin 500. İlk yıl bu rakama ulaşamadık. Ancak, ilk açılış günlerine göre geçen araç ikiye katlandı. Geçen yılı günlük ortalama 41 bin araç geçişiyle kapattık.- Bu yılın sonuna doğru garanti rakamını yakalarız. 2019’dan itibaren devletin bize fark ödemesi biter. Ayrıca, garantiyi aşan gelirin yüzde 30’unu devlete ödeyeceğiz.Tüneli işletme sürelerinin 25 yıl 28 gün olduğuna değindi:- Araç-müşteri garantisi verilen projeler içerisinde, en kısa sürede “garanti”yi geride bırakacak proje Avrasya Tüneli. Çünkü, şehir içi bir güzergahta.- Ücreti indirip, geçen araç sayısını artırmayı düşünmüyor musunuz?- Tek taraflı olarak fiyatla oynayamıyoruz. İndirime devlet sıcak bakabilir. Ancak, bu proje için kredi alıp, gelir garantisi verdiğimiz bankalar var. Onların iznini almadan indirim yapamayız.- Tünelin günlük kapasitesi 110 bin dolayında. Fiyatı indirip, aşırı yoğun hale getirmeyi kaldırmaz. Tünel, “niş” bir ürün gibi. Yani, trafikte asıl işine yarayanlar kullanır.1.2 milyar liralık tasarruf yanı belki tartışılabilir...Aldığımız en iyi bilgi, bu yıl Avrasya Tüneli için “garantili ödeme”nin sona ereceğini öğrenmek oldu...ATAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, Avrasya Tüneli’nin maliyetinin 1.3 milyar dolar olduğunu anımsatıp, sürdürdü:- 18 yıl vadeli, 960 milyon dolar kredi kullandık. Özel sektörün en uzun vadeli borçlanmasıydı. 4 yılı inşaat dönemi olarak öngörüldü.Krediyi veren bankaların çoğunluğunu yabancıların oluşturduğunu belirtti:- 2017’de 70 milyon doları faiz, 30’u ana para olmak üzere 100 milyon dolar ödedik.ATAŞ’ın kâr eden bir şirket olduğunu kaydetti:- Ancak, ortaklar olarak şimdilik temettü almıyoruz. Tamamı borç ödemeye gidiyor.BAŞAR Arıoğlu’na Avrasya Tüneli’nden ücretsiz geçiş hakkı olan araçları sorduk, mevzuata bakıp sıraladı:- Ambülans, itfaiye araçları ve Cumhurbaşkanlığı makam aracı.- Cumhurbaşkanı’na eşlik eden diğer araçlar geçiş ücreti ödüyor.- ATAŞ’ın ortakları ücret ödüyor mu?- Ortaklar olarak biz geçiş ücreti ödüyoruz. İşletme araçları ödemiyor.BAŞAR Arıoğlu, ekrana bir grafik yansıttı:- İhlalli geçişler ilk ay yüzde 5.92’ydi. Nisan 2017’de yüzde 6.77’ye kadar yükseldi. 2017 sonunda yüzde 2.38’e indi.- HGS veya OGS’si olup, hesaplarında para bulunmayanlar bu kapsama giriyor. Sürücü kısa cep mesajı ile uyarılıyor.- Bu süre içinde hesabına para yatıranlar var. ATAŞ’ın web sayfasından, banka şubesine gidip ödeyenler oluyor.- İşin icraya kadar yolu var. Çünkü, devlet “alacağımın peşine düş” diyor.