Devlet Bahçeli 24 Haziran seçimlerine ilişkin tweet attı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milletvekili aday listelerinin açıklanmasından sonra Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Diyorlar ki 'MHP'ye Kürtler oy vermez. Sayın Erdoğan bu nedenle oy kaybediyor.' Bu çevreler, Cumhur İttifakı'na çomak sokmak için deve olsalar iğne deliğinden geçecekler. Hele bir Gürgan Hacır, hele bir Nevzat Çiçek ve türevleri var ki, sanırsınız fitne geçit merasimi yapıyor" dedi.

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