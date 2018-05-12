Devlet Bahçeli af istedi

Bahçeli şunları söyledi: “Çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri, PKK’lılar, FETÖ’cüler hariç olmak üzere, demir parmaklıkların gerisinde özgürlük düşü kuran, dama düşüp sevenlerinin hasretini çeken kader kurbanlarını afla taltif etmek niye akıllara gelmez? Kader mahkumu olan mağdurlar, tez elden aydınlığa kavuşturulmalıdır.”

'ÜLKÜ VE ÜLKE SEVDALILARI...'

“PKK’lı Cumhurbaşkanı adayının bırakılmasını canla, başla destekleyen karanlık ittifak ve taraftarları, kader kurbanlarının sahipsiz olduğunu falan mı düşünüyor? Halt ediyorlar!... Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, Kürşat Yılmaz kardeşlerimizi taş duvarlar ardında çürümeye terk etmek ne kadar adaletlidir?”

CİNAYETTEN MAHKUMLAR

Organize suç çetesi lideri Alaattin Çakıcı (65), 1995’te eski eşi Uğur Kılıç’ı öldürtmekten 2006’da 19 yıl 2 ay hapis cezası aldı. Halen Bolu F Tipi Cezaevi’nde. 1999’da Kuşadası eski Belediye Başkanı Lütfi Suyolcu’yu öldürtmekten ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum olan çete lideri Kürşat Yılmaz ise Kartal Cezaevi’nde.

CEZAEVİNDE 230 BİN KİŞİ YATIYOR

Adalet Bakanlığı'nın 2017 verileri

Cezaevlerinin kapasitesi: 207.339

Hükümlü sayısı: 141.802

Tutuklu sayısı: 229.790

Adli tutuklu (Cinayet, gasp, hırsızlık, dolandırıcılık vs.): 163.618

Organize suçtan tutuklu: 2.930

FETÖ dahil terör suçlusu: 63.242