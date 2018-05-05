Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı'yla tarih yazılacaktır



'SİZİN NEYİNİZ MİLLETİ TEMSİL ETMEKTEDİR Kİ'

Millet ittifakı resmen kuruldu… İşte detaylar

Haber Merkezi

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Cumhur İttifakı milletin ta kendisidir. Sahte ve sanal ittifaklar millete yabancı ve yalancıdır. Cumhur İttifakı ile tarih yazılacaktır.Cumhur İttifakı, Türkiye’yi ve Türk milletini istiklal içinde istikbalin zirvelerine taşıyacak; huzur, demokrasi, refah, özgürlük, milli birlik ve kardeşliği en üst düzeyde temin edecektir.Mazisi yedi ayı bulmamış icazetli bir parti ihtiyacı yok iken 100 bin imza toplamanın peşine niye düşer? Bu akıl nereden verilmiştir? Pensilvanya’nın bir tembih ve teşviki söz konusu mudur? Sorduğum soru buydu. Rahatsız olanlar, rehaveti bozulanlar ise siyasi faillerdir.CHP, 15 Temmuz’un rövanşını almak isteyen ne kadar kripto damar varsa siyasi omurgasına bağlamıştır. CHP, İP’e çıkmış; İP, CHP’ye dolanmış; ipsiz, sapsız, şuursuz ve sorumsuz fesat bloğu düşe kalka, ine çıka, siyasi med cezir eşliğinde bina ve tesis edilmiştir.Birbirinin sırtından geçinen, aynı projenin içinde buluşan dört siyasi parti Millet İttifakı çatısı altında bir araya gelmişlerdir. Sizin neyiniz milleti temsil etmektedir ki, ittifakınız millet olsun? Millet değil, zillet; millet değil, illet çatısı FETÖ harcıyla örülmüştür.