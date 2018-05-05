MHP Lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu " />

15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı'yla tarih yazılacaktır

MHP Lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu 

05 Mayıs 2018, Cumartesi 18:41
Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı'yla tarih yazılacaktır
İşte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Cumhur İttifakı milletin ta kendisidir. Sahte ve sanal ittifaklar millete yabancı ve yalancıdır. Cumhur İttifakı ile tarih yazılacaktır.

Cumhur İttifakı, Türkiye’yi ve Türk milletini istiklal içinde istikbalin zirvelerine taşıyacak; huzur, demokrasi, refah, özgürlük, milli birlik ve kardeşliği en üst düzeyde temin edecektir.


'SİZİN NEYİNİZ MİLLETİ TEMSİL ETMEKTEDİR Kİ'


Mazisi yedi ayı bulmamış icazetli bir parti ihtiyacı yok iken 100 bin imza toplamanın peşine niye düşer? Bu akıl nereden verilmiştir? Pensilvanya’nın bir tembih ve teşviki söz konusu mudur? Sorduğum soru buydu. Rahatsız olanlar, rehaveti bozulanlar ise siyasi faillerdir.

CHP, 15 Temmuz’un rövanşını almak isteyen ne kadar kripto damar varsa siyasi omurgasına bağlamıştır. CHP, İP’e çıkmış; İP, CHP’ye dolanmış; ipsiz, sapsız, şuursuz ve sorumsuz fesat bloğu düşe kalka, ine çıka, siyasi med cezir eşliğinde bina ve tesis edilmiştir.

Birbirinin sırtından geçinen, aynı projenin içinde buluşan dört siyasi parti Millet İttifakı çatısı altında bir araya gelmişlerdir. Sizin neyiniz milleti temsil etmektedir ki, ittifakınız millet olsun? Millet değil, zillet; millet değil, illet çatısı FETÖ harcıyla örülmüştür.
Millet ittifakı resmen kuruldu… İşte detaylarMillet ittifakı resmen kuruldu… İşte detaylar


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Ankara Mamak'taki sel felaketinde sele kapılan adam

Ankara Mamak'taki sel felaketinde sele kapılan adam
MHP'de aday adaylarına FETÖ incelemesi

MHP'de aday adaylarına FETÖ incelemesi
Son dakika! Meteoroloji'den Ankara'ya yağış uyarısı

Son dakika! Meteoroloji'den Ankara'ya yağış uyarısı
'Dur' ihtarına uymayan otomobilden 200 kilo dana eti çıktı

'Dur' ihtarına uymayan otomobilden 200 kilo dana eti çıktı
PTT personel alımı ne zaman? Başvuru nasıl yapılır ve şartları neler?

PTT personel alımı ne zaman? Başvuru nasıl yapılır ve şartları neler?
Yunanistan sınırı yanlışlıkla geçen işçiyi serbest bıraktı

Yunanistan sınırı yanlışlıkla geçen işçiyi serbest bıraktı
Depolama alanından taşan atık çamuru karayolunu ulaşıma kapattı

Depolama alanından taşan atık çamuru karayolunu ulaşıma kapattı
Aydın'da kötü kokunun kaynağı bulunamadı

Aydın'da kötü kokunun kaynağı bulunamadı
Antik kentte tırmanırken kalp krizi geçirip öldü

Antik kentte tırmanırken kalp krizi geçirip öldü
Orhan Şen'den Ankara Mamak'taki sel felaketi sonrası korkutan uyarı

Orhan Şen'den Ankara Mamak'taki sel felaketi sonrası korkutan uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S&P'ye çok sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S&P'ye çok sert tepki