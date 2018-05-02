Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Devlet Bahçeli’den Rıza Kayaalp'e tebrik mesajı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda birinci gelen milli güreşçi Kayaalp ile Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Aydın’ı kutladı

Devlet Bahçeli’den Rıza Kayaalp'e tebrik mesajı
MHP’den yapılan yazılı açıklamaya Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 130 kilogramda 8. kez Avrupa Şampiyonu olması dolayısıyla Kayaalp ve Aydın’ı kutladı.


'BAŞARILARINIZIN DEVAMINI DİLİYORUM'


Bahçeli, Aydın’a gönderdiği mesajda şunları kaydetti:

Al bayrağımızı dalgalandırıp, milli marşımızı dinleterek göğsümüzü kabartan güreşçimizi alnından öpüyorum. Bu başarıda emeği bulunan şahsınız ve yönetim kurulunuz ile teknik heyeti tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum.
Rıza Kayaalp Avrupa şampiyonu olduRıza Kayaalp Avrupa şampiyonu oldu


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Samsunspor küme düştü

Samsunspor küme düştü
Play-off'a kalan son takım Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Play-off'a kalan son takım Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Trabzonspor - Kasımpaşa maç özeti

Trabzonspor - Kasımpaşa maç özeti
Altay 1. Lig'e yükseldi

Altay 1. Lig'e yükseldi
VakıfBank finale yükseldi

VakıfBank finale yükseldi
Son dakika! Şampiyon Altay 1'inci Lig'de

Son dakika! Şampiyon Altay 1'inci Lig'de
Galatasaray'ın Akhisarspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın Akhisarspor maçı kamp kadrosu belli oldu
Revna Demirören: EURO 2024 Türkiye için çok önemli

Revna Demirören: EURO 2024 Türkiye için çok önemli
Luis Suarez'den Antoine Griezmann müjdesi!

Luis Suarez'den Antoine Griezmann müjdesi!
Altay - Gümüşhane maçında tribünler doldu taştı

Altay - Gümüşhane maçında tribünler doldu taştı
Emmanuel Adebayor transfer olmak istediği ülkeyi açıkladı!

Emmanuel Adebayor transfer olmak istediği ülkeyi açıkladı!