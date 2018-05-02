Devlet Bahçeli’den Rıza Kayaalp'e tebrik mesajı



'BAŞARILARINIZIN DEVAMINI DİLİYORUM'

Rıza Kayaalp Avrupa şampiyonu oldu

Haber Merkezi

MHP’den yapılan yazılı açıklamaya Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 130 kilogramda 8. kez Avrupa Şampiyonu olması dolayısıyla Kayaalp ve Aydın’ı kutladı.Al bayrağımızı dalgalandırıp, milli marşımızı dinleterek göğsümüzü kabartan güreşçimizi alnından öpüyorum. Bu başarıda emeği bulunan şahsınız ve yönetim kurulunuz ile teknik heyeti tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum.